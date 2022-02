Gólman bílých hvězd Pavel Jekel následně udržel již sedmé čisté konto v letošním ročníku a v této statistice je nejlepší v celé soutěži.

„I když dnes nepadlo hodně gólů, diváci rozhodně viděli zápas srovnatelný s play off. Hrálo se ve vysokém tempu. My jsme dvě třetiny asi měli více ze hry a vytvořili si více šancí než soupeř. Po celý zápas jsme výborně bránili,“ konstatoval úvodem Jaroslav Barvíř, asistent trenéra Třebíče.

Hosté rozhodli o svém hubeném úspěchu již v 6. minutě střetnutí, kdy se prosadil obránce Jan Mlčák, pro něhož to byl premiérový střelecký zápis v letošní Chance lize.

Šumperk mohl záhy odpovědět, jenže dělovka Martina Pěnčíka skončila pouze na tyči třebíčské klece a později se neujal ani pokus Petra Kratochvíla při oslabení, kdy puk vypadl Jekelovi z lapačky a proklouzal jen těsně vedle brány.

A jakoby právě tyto dvě možnosti předznamenaly, že domácím hokejistům tentokrát prostě v koncovce nebude přáno.

Šumperku rozhodně nelze upřít snahu a bojovnost, ale bohužel po celou dobu narážel na dobře zformovanou obranu a gólmana soupeře.

„Ve třetí části jsme se dostali pod tlak, domácí zvýšili otáčky a chodili do šancí. A jak jsme dvě třetiny pomáhali našemu brankáři, tak on to svému týmu v té poslední dvacetiminutovce zase vrátil a výrazně nás podržel,“ řekl dále Jaroslav Barvíř.

„Pro nás to byla skvělá prověrka do dalších bojů a jsme rádi, že jsme přerušili nepříznivou sérii. Z výkonu jsem nadšený, kluci hráli obětavě, skákali do střel doslova po hubě, takto se to prostě hraje,“ dodal třebíčský asistent.

Nic na těsném výsledku v závěru nezměnila ani krátká power play Draků. Smutek na domácí straně byl poté opravdu velký.

„Za každou cenu jsme chtěli urvat tři body, které potřebujeme do tabulky, takže jsme hodně zklamaní, že to nevyšlo,“ přidal své postřehy trenér Draků Martin Janeček.

„Sice jsme neskórovali, ale mužstvo tvrdě pracovalo. Dnes jsme proti Třebíči absolvovali vysokou školu defenzivy a bylo nesmírně těžké se prosadit. Zvýšeným úsilím ve třetí části jsme si nějaké možnosti vytvořili, bohužel nám tam nic nespadlo, chybělo i více štěstí,“ mrzelo šumperského kouče.

Celek z podhůří Jeseníků momentálně okupuje až třináctou pozici, která by znamenala účast v nevyzpytatelné sérii play down. Do konce základní části pak zbývá Drakům sehrát pouhá dvě utkání.

„Nesmíme však skládat zbraně, jedeme dál, ve hře je stále ještě šest bodů. Nic nevzdáváme, i když po dnešním utkání bylo v kabině hrobové ticho. Ale už na začátku sezóny jsme věděli, co nás čeká. Je potřeba ještě zvednout hlavy, bojovat až do posledního zápasu a věřit, že se vyhneme tomu, co nechceme,“ burcuje do závěrečných bojů Martin Janeček.

Draci Pars Šumperk – SK Horácká Slavia Třebíč 0:1 (0:1, 0:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 6. Mlčák (Zabloudil). Rozhodčí: Wagner, Svoboda – Měkýš, Vašíček. Vyloučení: 2:3, bez využití. Diváci: 1000.

Šumperk: Mokry – Drtil, Pěnčík, Hrachovský, Rutar, Řezáč, Březák – Žálčík, Kindl, Kratochvíl – Kohút, Vildumetz, Vachutka – Šuhaj, Šilhavý, A. Furch – Spratek, Macuh, Antoníček. Trenér: Martin Janeček.

Třebíč: Jekel – Hunkes, Mlčák, M. Furch, Forman, Tureček, Poizl, Zukal – Psota, Bittner, Šťovíček – Střondala, Vodný, Meluzín – Gajarský, Nedvídek, Krliš – Sklenář, Michálek, Zabloudil. Trenér: Kamil Pokorný.