„Dvě třetiny to byl vyrovnaný zápas, měli jsme dobrý pohyb i šance, jenže rozdíl byl v zakončení. Nebyli jsme tolik efektivní jako domácí,“ konstatoval po prohře trenér Draků Lukáš Majer.

Oběma soupeřům se pro středeční duel vrátily do sestavy jejich klíčové osobnosti. Na straně Třebíče to byl zkušený obránce Antonín Bořuta, u Draků pak kanonýr Lukáš Žálčík. A oba následně promluvili i do statistik tohoto klání.

Bývalý extraligový zadák Zlína si během první třetiny připsal primární nahrávky u obou gólů Matěje Psoty, kterými si Horácká Slavia vytvořila klíčový náskok.

Zkraje druhého dějství potom za hosty snížil v početní výhodě právě nejlepší střelec soutěže a zaokrouhlil své konto již na dvacet branek.

Bohužel pak se Draci nevyvarovali svého nešvaru, neboť inkasovali při vlastní přesilovce. A když navíc později třebíčský Matěj Psota završil svůj hattrick, tak Šumperk vystřídal gólmany.

Po čtyřiceti minutách tedy celek z podhůří Jeseníků ztrácel tři góly, ale nutno dodat, že hosté si do té doby vybrali i pořádný kopec smůly, protože hned třikrát ze svých šancí mířili do tyče.

Definitivně rozhodla Třebíč o výhře proti Drakům v 51. minutě, kdy k předchozím třem asistencím přidal druhou branku v oslabení hlavní hrdina středečního klání, pětibodový Martin Dočekal.

Poslední slovo přesto patřilo Severomoravanům. Jejich rychlou souhru chvíli před koncem zakončil David Bartoš.

„Ještě na začátku třetí části jsme měli solidní možnost, jak se vrátit do hry, tu jsme však neproměnili a zbytek zápasu byl z naší strany hodně nedůstojný výkon. Hráli jsme hodně nezodpovědně, takto se rozhodně prezentovat nemůžeme a nechceme,“ zlobil se šumperský lodivod.

Další utkání Chance ligy sehrají Draci hned po Vánocích, když v úterý 27. prosince od 18 hodin přivítají doma Litoměřice.

SK Horácká Slavia Třebíč – Draci Pars Šumperk 5:2 (2:0, 2:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 15. Psota (Bořuta, Dočekal), 17. Psota (Bořuta, Dočekal), 28. Dočekal (Holec), 34. Psota (Bittner, Dočekal), 51. Dočekal – 23. Žálčík (Drtil, Bartoš), 57. Bartoš (Průžek, Žálčík). Rozhodčí: Zubzanda, Kostourek – Roischel, Bohuněk. Vyloučení: 6:4, navíc Kadeřávek (Šumperk) trest do konce utkání. Využití: 1:1. V oslabení: 2:0. Diváci: 723.

Třebíč: Mičán – Bořuta, Tureček, Forman, Hunkes, Poizl, Furch – Dočekal, Bittner, Psota – Holec, Michálek, Ferda – Meluzín, Šilhavý, Krliš – Michalčuk, Matyáš Svoboda, Novák. Trenér: Kamil Pokorný.

Šumperk: Hamalčík (34. Lackovič) – Drtil, Kunst, Kadeřávek, Eliáš, Rutar, Hrachovský, Dudycha – Průžek, Bartoš, Žálčík – Matěj Svoboda, Mácha, Jelínek – Vachutka, Bernat, Nedvídek – Křemen, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.