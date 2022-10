„Mrzí nás první třetina, protože v tempu jsme byli, ale nebylo tam nasazení, které jsme měli mít. Nicméně po první třetině to bylo 1:1. Myslím, že ve druhé třetině jsme byli o kapičku lepší, měli jsme tutové šance, které jsme neproměnili a neproměnili jsme přesilovou hru. Zápas pak rozhodl gól Bittnera v závěru druhé třetiny,“ hodnotil šumperský trenér Lukáš Majer.

Ve třetí třetině pak uzavřel skóre zápasu střelou po ledě zkušená posila obranných řad Třebíče Antonín Bořuta.

„Domácí pak hráli velmi zkušeně, jsou velmi silní na obou zadních mantinelech. Je na nich vidět, že jsou dlouho pospolu, že si jdou svým konceptem, naopak my zase dáváme tým znovu dohromady,“ doplnil hostující kouč.

Šumperk je tak v tabulce Chance ligy na posledním místě a ve středu zkusí doma porazit Litoměřice

„Bojovali jsme až do konce, dělali jsme, co jsme mohli. Ale jsme zde od toho, abychom něco vyprodukovali a to se dnes nepovedlo,“ uzavřel zklamaný Lukáš Majer.

Šumperk pod novým koučem poprvé padl. Nezvládl úvod druhé půle

SK HS Třebíč – Draci Pars Šumperk 3:1 (1:1, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 14. D. Michálek (Holec, Poizl), 40. Bittner (Vodný), 45. Bořuta (Vodný) – 18. Čermák (Eliáš, Hrachovský). Rozhodčí: Skopal, Bejček – Zídek, Kleprlík. Vyloučení: 5:4, navíc Žalčík (ŠUM) 10 minut OT. Využití: 3:0. Diváci: 749.

Šumperk: Hamalčík – Drtil, Eliáš, Kadeřávek, Kunst, Hrachovský, Rutar, Dudycha – Žálčík, Bartoš, Jelínek – Vachutka, Kohút, Průžek – Bernat, Šuhaj, Svoboda IV – Jouza, Čermák, Křemen. Trenér: Majer.