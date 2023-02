„Po celých šedesát minut byli domácí lepší než my. Do poloviny zápasu jsme drželi vyrovnaný stav. Chtěli jsme se do konce druhé třetiny udržet na dostřel, ale bohužel se nám to nepovedlo. Druhý a třetí rychlý gól rozhodl zápas. Ve třetí třetině se to pak už jen dohrávalo,“ konstatoval na klubovém webu po prohře na severu Čech trenér Draků Lukáš Majer.