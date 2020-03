„Teď si všichni navzájem přejme, abychom se zbavili toho vetřelce, který momentálně sužuje celý svět, a ve zdraví se všichni mohli brzo soustředit na svou práci. V jaké soutěži, v jakém složení je předčasné spekulovat, řada věcí se snad během blízké doby rozhodne,“ uvedl ve svém vyjádření na klubovém webu trenér A-týmu Martin Janeček.

Nezapomněl ani na skvělé fanoušky. Šumperk měl na domácích utkání průměrnou návštěvu přes tisíc fanoušků. Co by za to dalo několik týmů v Chance lize.

„Myslím, že mluvím teď i za hráče. Je radost hrát pro tak věrné fanoušky. Vím, že občas náš hokej nemusel lahodit oku, ale oni vždy stáli při nás. Snad jsme se jim v sezoně alespoň trošku odvděčili výkony a udělali radost,“ děkuje Janeček.

Hlavní práci ale pochopitelně udělali hráči. Už tak silný kádr přes léto posílil, tým netáhli pouze nejlepší střelec Vachutka nebo pilíř obrany Gewiese.

„Hráčům patří mé obrovské uznání. To, jak oni ke své práci od léta přistupovali, je pro trenéra radost. To jen a jen oni dokázali letošní krásnou sezonu, i když nakonec neměli možnost ukázat ještě více,“ zmínil kouč, který poděkoval všem kolem hokeje ve městě.