Během druhého dějství se následně právě při početních výhodách zrodily ty největší šance na obou stranách.

Nejprve ústecký Ondřej Bláha v ideální pozici netrefil odkrytou klec hostů a později ve velké rychlosti Drak Lukáš Žálčík objel bránu, snažil se kotouč zasunout za čáru, leč gólman Hamalčík se blýskl parádním zákrokem.

A jelikož i jeho protějšek Vojtěch Mokry zůstal nadále nepřekonán, v jednom případě jej zachránilo břevno, svítilo také po čtyřiceti minutách na ukazateli skóre 0:0.

Teprve v 50. minutě se ústecké ochozy konečně dočkaly první trefy tohoto utkání, která k nelibosti domácích fandů padla do sítě Slovanu.

Po přihrávce šumperského kapitána Denise Kindla ranou zápěstím vystřelil od modré čáry obránce Martin Pěnčík, jehož pokus těsně před Hamalčíkem tečoval Dávid Kohút. Jeho trefa se nakonec ukázala jako vítězná.

Přestože v závěru domácí odvolali gólmana a při vyloučení soupeře měli v posledních vteřinách výhodu dvou mužů v poli, Draci hubený náskok uhájili.

Draky potopil jejich bývalý hráč, Ústí se ujalo vedení v sérii

„Dneska se mně zápas hodnotí těžko, protože jsme prohráli nejmenším rozdílem 0:1. První třetina byla vyrovnaná, druhá patřila Šumperku, tady byl lepší. Nicméně ve třetí části jsme si začali vytvářet šance a hrát agresivní hokej. Začali jsme více střílet, měli větší tlak do brány. Bohužel se nám puk neodrazil na hokejku nebo jsme to nedomlátili do branky. Zápas rozhodla jedna střela od modré čáry. Nevím, jestli byl puk tečovaný, nebo prolétl přímo, na to se musíme podívat,“ prozradil pro klubový web Slovanu za domácí stranu Jan Čaloun.

„V první řadě jsem včera slíbil v pozápasovém rozhovoru, že přijde jiný tým. Mám radost, že jsem slib splnil. Díky tomu jsme konkurenceschopní v této sérii, máme za sebou první vítězný krok. Dodám jen to, že to je z našeho pohledu jenom 1:1. Série je neskutečně otevřená, budeme se snažit připravit na zápas, který teď budeme hrát doma,“ doplnil šumperský kouč Martin Janeček.

Za nerozhodného stavu se série přesouvá na led šumperské ŠKODA arény, kde se bude hrát v neděli a pondělí. Již nyní je poté jasné, že minimálně jednou se play down vrátí také na sever Čech.

HC Slovan Ústí nad Labem – Draci Pars Šumperk 0:1 (0:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 50. Kohút (Pěnčík, Kindl). Rozhodčí: Kostourek, Micka – Roischel, Štofa. Vyloučení: 6:8, bez využití. Diváci: 1290.

Ústí nad Labem: Hamalčík – Drtina, Kottek, Brož, Záruba, Trefný, Mareš – Trávníček, Vrdlovec, Š. Bláha – O. Bláha, Urban, Tůma – Bernat, Milfait, Jouza – Čermák, Severa. Trenér: Miroslav Mach.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Březák, Řezáč – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Kohút, Kučera, Vachutka – Kratochvíl, Macuh, Šuhaj – Antoníček, Šilhavý, Furch. Trenér: Martin Janeček.