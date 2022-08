Gólovou radost odšpuntoval až Martin Lang, který zůstal po půl minutě hry druhé třetiny osamocen před Lackovičem a zasunul mu kotouč mezi nohy.

Následně dostali Draci výhodu pětiminutové přesilovky za vyloučení Bittena, která se však proměnila v noční můru. Nejprve Martin Lang po půl hodině navýšil náskok, když jeho spoluhráč Suchý objel po úniku bránu a našel Langa, který neměl problém uklidit puk do odkryté klece.

Z okresu do I. A a hned hattrick. Potřeboval jsem výzvu, říká Šenk

„Bitten ukázal, proč je dobré do Česka tahat kanadské hráče. Sám tou bitkou zápasem pohnul a zcela změnil ráz. Jsme rádi, že to bylo tak vyostřené a dostali jsme se do situací, do kterých se v přípravě tak často nedostaneme,“ hodnotil kouč Draků Lukáš Majer.

A za dalších 26 sekund bylo rozhodnuto Ludwig Blomstrand natáhl z mezikruží a přidal druhou branku Indiánů ve vlastním oslabení. Ještě před druhou sirénou pak dorazili Plzeňští Draky čtvrtou trefou. Parádní akci po trase Kodýtek, Kaňák zakončil úspěšně Suchý.

V poslední periodě už se skóre neměnilo, ač měli Indiáni ještě pár příležitostí.

„Byla to pro nás parádní prověrka, jsme rádi, že Plzeň nastoupila v silné sestavě. My jsme ve fázi budování systému. Jsem pyšný, že jsme dvě třetiny odehráli bez branek,“ uzavřel Majer.

HC Škoda Plzeň - Draci Pars Šumperk 4:0 (0:0, 4:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 21. Lang (Baránek), 31. Lang (Suchý), 31. Blomstrand, 37. Suchý (Kaňák, Kodýtek). Rozhodčí: Svoboda, Jaroš – Brejcha, Malý. Vyloučení: 4:4 navíc Bitten (PLZ) 5 + do konce utkání. Bez využití. V oslabení: 2:0.

Plzeň: Pavlát (31. Vondraš) – Baránek, Vitaloš, Kvasnička, Kaňák, Budík, Houdek, Kremláček – Rekonen, Hrabík, Lang, Suchý, Kodýtek, Schleiss, Blomstrand, Bitten, Sedlák, Adamec, Malát, Dvořák. Trenéři: Baďouček, Říha

Šumperk: Lackovič – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Dudycha, Rutar, Hrachovský – Průžek, Bartoš, Žálčík – Čermák Patrik, Klíma, Kohút – Křemen, Šuhaj, Bernat – Antoníček, Čermák Erik, Horký. Trenér: Majer.