Mistrovské boje odstartují v sobotu 11. září a hokejisté Šumperku na úvod zamíří k souboji na led ambiciózní Poruby.

Tento duel bude mít pikantní příchuť pro trenéra Draků Martina Janečka, jenž naposledy vedl právě tým z Ostravy.

Premiérové domácí utkání čeká Draky ve středu 15. září, kdy na svém ledě přivítají v atraktivním souboji krajského rivala, celek Přerova.

Tady by se naopak mohl proti svému nedávnému zaměstnavateli představit nový šumperský gólman Martin Holík.

Základní část Chance ligy skončí 2. března a každý celek v ní sehraje 48 zápasů. Celkově se bude hrát 51 kol.

Poslední tři mužstva po základní části sestupují do 2. ligy, další dva čeká play down. Naopak do play off postupuje deset týmů, šest přímo do čtvrtfinále a čtyři zbývající do předkola.

Úvodní zápasy Draků v Chance lize 2021/2022

Poruba – Šumperk (sobota 11. září)

Šumperk – Přerov (středa 15. září)

Vrchlabí – Šumperk (sobota 18. září)

Šumperk – Litoměřice (středa 22. září)

Třebíč – Šumperk (sobota 25. září)

Šumperk – Slavia Praha (středa 29. září)

Sokolov – Šumperk (sobota 2. října)

Šumperk – Prostějov (pondělí 4. října)

Ústí nad Labem – Šumperk (středa 6. října)

Šumperk – Havířov (sobota 9. října)

Frýdek-Místek – Šumperk (středa 13. října)

Šumperk – Benátky (sobota 16. října)

Kolín – Šumperk (středa 20. října)

Šumperk – Kadaň (středa 27. října)

Dukla Jihlava – Šumperk (sobota 30. října)

Šumperk – Vsetín (pondělí 1. listopadu)