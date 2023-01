Celek z podhůří Jeseníků nastoupil do sobotního zápasu bez dvou zraněných hráčů, obránce Ludvíka Rutara a útočníka Daniela Vachutky. Do sestavy se navíc překvapivě nevešel produktivní forvard Tomáš Vildumetz.

Šumperk tentokrát svého favorizovaného protivníka přestřílel, hrál s chutí a několikrát hosty dokázal dostat pod tlak. Zkrátka bylo cítit, jak moc chtějí Draci konečně uspět a zlomit sérii neúspěchů.

„Nikdo se nás však nebude ptát, jestli jsme hráli dobře, ale jaký byl výsledek. Zase nemáme body, přestože jsme v utkání při hře pět na pět byli místy lepší,“ jen těžko hledal slova po další porážce trenér Draků Lukáš Majer.

Sigma smazala dvoubrankovou ztrátu, v generálce remizovala s Kisvárdou

Šumperk znovu potopily tradiční nešvary z předchozích bojů. Až přespříliš se jeho hráči nadřou na góly a mají tragické přesilovky.

Během první třetiny sice domácí dokázali na vedoucí trefu Vsetína odpovědět vyrovnáním z hole Jiřího Průžka, jenže do přestávky znovu inkasovali, když hosté využili početní výhodu.

„Měli jsme úvodní část uhrát na nerozhodný výsledek, bohužel jsme v oslabení nedokázali v jasné situaci vyhodit kotouč,“ přemítá nad nepovedenými momenty lodivod Šumperku.

Navíc zkraje prostředního dějství Severomoravané promarnili přesilovku, po jejímž skončení Valaši odskočili do trháku 1:3. Tento gól se později pro hosty ukázal jako vítězný.

Následně Draci předvedli festival několika zahozených šancí, který vyvrcholil promarněnou přesilovkou pět na tři, která bez sekundy trvala celé dvě minuty. Tady už naopak domácí tým bránu soupeře téměř neohrozil.

„Sehráli jsme tu výhodu strašně staticky, hodně kombinačně, místo toho, aby to někdo vzal na sebe a přišla tam nějaká kloudná střela. Protočili jsme tam obě speciální formace, bohužel to nepřineslo kýžený efekt,“ smutnil Lukáš Majer.

I přesto se Šumperk dokázal ve třetí periodě ještě vrátit do hry a po snížení Filipa Eliáše viselo ve vzduchu vyrovnání a Vsetín se musel bát o výsledek.

Jenže… Závěrečný scénář tohoto duelu byl zcela opačný. Hosté po hrubé chybě šumperské defenzivy lehce skórovali a znovu tím odskočili ke dvoubrankovému náskoku, aby definitivně pojistili výsledek střelou do opuštěné klece při šumperské power play.

Sigmě na soustředění hořelo na hotelu, tým se chystá na generálku

„Za stavu 2:3 jsme opravdu věřili, že srovnáme, protože jsme dneska tu sílu měli… (odmlčí se). Jenže zase dostaneme úplně jednoduchý gól na 2:4… Pro nás to je opravdu strašně náročné na psychiku, hlavně pro kluky, kteří tady jsou delší dobu. Je mi z toho do breku, když vidím, co tomu hráči dávají, leč nedaří se. Snažíme se do toho dávat opravdu všechno, každého současný stav trápí,“ říká otevřeně šumperský trenér.

„Chtěl bych moc poděkovat fanouškům, kteří nás tlačili dopředu a stále mají s námi trpělivost. Z jedenácti posledních zápasů máme jedinou výhru, což by asi poznamenalo i daleko starší a odolnější týmy. Na druhou stranu, jestli takto vypadá mužstvo po deseti prohrách, tak snad je tam pořád nějaká naděje,“ dodal Lukáš Majer.

Draci Pars Šumperk – VHK ROBE Vsetín 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Branky a nahrávky: 15. Průžek (Bartoš), 48. Eliáš (Bartoš, Průžek) – 10. Jenyš (Sihvonen, Hryciow), 18. Rob (Jenáček), 24. Jenyš (Jenáček), 55. Klhůfek (Půček), 60. Klhůfek (Němec). Rozhodčí: Zavřel, Micka – Roischel, Maňák. Vyloučení: 4:7. Využití: 0:1. Diváci: 1082.

Šumperk: Hamalčík – Drtil, Eliáš, Kadeřávek, Dudycha, Hrachovský, Kunst – Průžek, Bartoš, Žálčík – Svoboda, Šuhaj, Jelínek – Mácha, Nedvídek, Bernat – Křemen, Dubský, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Vsetín: Vošvrda – Smetana, Němec, Voženílek, Říha, Hryciow – Hořanský, Bērziņš, Rob – Půček, Klhůfek, Berger – Sihvonen, Přikryl, Jenyš – Lichanec, Štefka, Bláha – Jenáček. Trenér: Jiří Weintritt.