Hokejisté Šumperka se dostali na ledě Techniky Brno do vedení, poté ale čtyřikrát inkasovali a padli 1:4.

Draci Šumperk | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Velice rychle už ve čtvrté minutě v ponechané výhodě při signalizovaném faulu domácích poslal Šumperk do vedení Danielčak. Jenže ještě do konce úvodní dvacetiminutovky bylo vyrovnáno.

„První třetinu jsme nechali soupeři strašně moc volného prostoru, takže pořád jezdil do nějakého přečíslení. Třetina nakonec skončila 1:1, což nebylo vůbec špatné,“ hodnotil hostující trenér Michal Mikeska.

Ve druhé třetině se domácí Technika Brno dostala do vedení a v poslední periodě rozhodla o vítězství dvěma brankami v rozmezí 53. a 55. minuty.

„Od druhé dvacetiminutovky jsme zlepšili obranu a byli jsme v ní velmi pozorní. Soupeř nám odevzdával puky a my jsme jezdili do útoku, kde jsme ale bohužel stále bezzubí. Dali jsme jenom jeden gól a nemůžeme spoléhat na to, že i jenom jeden dostaneme. Soupeř po našich individuálních chybách dal další góly a my už jsme nic nepřidali. Stále hoříme v útočné fázi. Nejsme vůbec nebezpeční a nelezeme do brány. Je to pořád dokola. Musíme na tom pořádně zapracovat. Co bych ale rád vyzdvihl, to byl výkon našich juniorů,“ uzavřel Mikeska.

Draci jsou tak po jedenácti zápasech druhé hokejové ligy na předposledním místě.

Technika Hockey Brno - Draci Pars Šumperk 4:1 (1:1, 1:0, 2:0)

Branky a nahrávky: 14. Masař (T. Pigl), 26. Tomaník (Račický), 53. K. Holík (M. Dufek, T. Pigl), 55. Pospíšil (Masař, T. Pigl) – 4. Danielčak (Tomeš, Šišolák). Rozhodčí: Maťašovský – Smetková, Viskot. Vyloučení: 1:3. Využití: 1:0. Diváci: 122.

Brno: Nešpůrek – P. Vašíček, Kališ, M. Dufek, Kubica, Úlehla, K. Holík, Fornál – Benýšek, Kaukič, Bartes – Masař, Pospíšil, T. Pigl – Tomaník, Picka, Račický – M. Pigl, Harmim, Čoupek.

Šumperk: Irgl – P. Kubíček, Cekr, Rutar, Minařík, P. Hohl, Cibuzar – Jaroš, Nilsson, J. Horký – Tomeš, Šišolák, Danielčák – Lichner, Vachutka, Skopal – Polách.