„Výhru za dva body určitě bereme. V Šumperku jsme se museli poprat s těžkým prostředím, diváci hnali domácí tým dopředu, navíc Draci jsou v eufórii, protože zatím mají dobrou sezónu. My jsme nechytli začátek, ale potom se zlepšili. Škoda, že jsme vinou nedůrazu a chyb přišli o dvoubrankový náskok,“ přidal se s hodnocením trenér Prostějova Aleš Totter.

„Klobouk dolů, jak se s tím kluci poprali, dokázali jsme se dostat zpátky do zápasu, ke konci jsme měli i šance, abychom duel otočili. Aktivně jsme zahráli také prodloužení. Prostějov byl nakonec o ten jeden nájezd šikovnější,“ řekl dále kouč Draků Martin Janeček.

Záhy navíc stačil Prostějov odskočit na dvougólový rozdíl, kdy se prosadil Jan Kloz. Zpět do hy Draky vrátila kontaktní branka kapitána Denise Kindla.

Později domácí ještě nastřelili tyč. Ještě do přestávky jim zajistil vedení díky využité početní výhodě Tomáš Vildumetz, jenže následně Šumperk pykal za nekázeň, když na začátku druhé části nejprve Jestřábi v signalizované výhodě Jelínkem srovnali krok a potom při výhodě pět na tři šli do vedení zásluhou Mrázka.

V první části poté byli aktivnější hokejisté Prostějova, i díky přesilovce hned v úvodu, největší šanci si však vytvořili Draci, když ujel do brejku Lukáš Žálčík, leč Bláhu v kleci Jestřábů neprostřelil.

Hanáci přijeli do Šumperku s vizitkou nejlepšího týmu na hřištích soupeřů, když z dosavadních tří venkovních duelů v letošní soutěži získali plný počet bodů s vysoce aktivním skóre 13:4.

