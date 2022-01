Samotný duel přinesl napínavý souboj od začátku až do posledních vteřin a přestože v něm měli hosté opticky o něco více ze hry, naráželi na famózního šumperského brankáře Vojtěcha Mokrého.

Draci následně nakročili za ubojovanou výhrou již během prvního dějství, ve kterém si vypracovali klíčový dvougólový náskok.

Nejprve usměrnil kotouč do odkryté přerovské klece při přesilovce Daniel Spratek a následně necelou minutu před úvodní sirénou ujel po pravé straně domácí kapitán Denis Kindl a rychlou bekhendovou kličkou navýšil skóre na 2:0.

Slibnou šanci pojistit výsledek měl přesně v polovině zápasu Tomáš Vildumetz, ale orazítkoval pouze břevno.

Šumperk tak mohl litovat pasáže hry, kdy hýřil aktivitou, leč další trefu nepřidal, aby naopak ke konci druhé části měl na hokejce velice dobrou příležitost přerovský Tomáš Šoustal.

Do třetí periody vstoupili Zubři s jasným plánem zdramatizovat zápas, na úvod dostali k dispozici i přesilovku, branky se však nakonec dočkali až ve 47. minutě, kdy Tomáš Doležal potrestal hrubku domácí obrany a snížil na nejtěsnější rozdíl.

S přibývajícím časem Draci obětavě bránili těsný náskok, v samotném závěru zkusili hosté i hru bez brankáře, skóre se ale již nezměnilo.

„S Přerovem to bývá pokaždé nesmírně vyrovnaná bitva, což jsme viděli i tentokrát. Bylo nám jasné, že na nás vyrukuje dobře připravený a koncentrovaný soupeř,“ řekl trenér Draků Martin Janeček.

„Na zápas jsme se těšili, nechtěli se ohlížet na ostatní výsledky s tím, že si musíme pomoct sami a soustředit se pouze na svůj výkon. Naši hráči dnes k zápasu přistoupili výborně, musím před nimi smeknout, máme nesmírně cenné tři body,“ dodal šumperský kouč.

„Byl to hodně podobný zápas jako ten nepovedený domácí s Kolínem. Šumperk využil dvě příležitosti v první třetině, pak jsme se přes jeho hráče těžko dostávali. Přesilovky vyšly zase naprázdno,“ konstatoval po prohře v Šumperku přerovský kouč Robert Svoboda.

„Ve třetí třetině sice přišlo snížení, byli jsme aktivnější a tlačili jsme se do brány. Ovšem bylo to bez efektu, který by nás dovedl k bodovému zisku. Nezbývá než poctivě makat a připravit se na příští týden. Máme tam spoustu dalších utkání. Je potřeba zmínit, že jsme měli výbornou podporu od fanoušků. Bohužel, jeden gól je málo,“ doplnil na klubovém webu trenér Zubrů.

Draci Pars Šumperk – HC Zubr Přerov 2:1 (2:0, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Spratek (Vachutka, Macuh), 20. D. Kindl (Žálčík, Vildumetz) – 47. T. Doležal (M. Svoboda, Šoustal). Rozhodčí: Hucl, Micka – Štofa, Beneš. Vyloučení: 5:4. Využití: 1:0. Diváci: 1000.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Řezáč, Březák, Dudycha – Kratochvíl, Kindl, Žálčík – Vachutka, Vildumetz, Kohút – Furch, Macuh, Spratek – Antoníček, Šilhavý, Scheuter. Trenér: Martin Janeček.

Přerov: Petrásek – Kubeš, Kudělka, Černý, Hrdinka, Ševčík, Krisl, Dluhoš – J. Svoboda, Herman, Jakub Svoboda – Doležal,Šoustal, Süss – Sloboda, Dvořák, Goiš – M. Svoboda, Král, Novák. Trenér: Robert Svoboda.