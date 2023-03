Po sobotní přestřelce a prohře 4:7 měli olomoučtí hokejisté zápas znovu rozehraný velice špatně. Do třetí třetiny totiž nastupovali s dvoubrankovou ztrátou. Tu pak ale dokázali vymazat během pouhých 22 sekund a v prodloužení o jejich vítězství rozhodl Jakub Orsava. Už v úterý se tak svěřenci Jana Tomajka budou snažit o postup do vytouženého čtvrtfinále.

Energie ve třetím duelu předkola play-off v KV Aréně podlehla Olomouci v prodloužení 2:3. | Foto: HC Energie Karlovy Vary/Jakub Knap

Hanáci do zápasu nevstoupili vůbec dobře. Už ve třetí minutě pokazil přihrávku ve svém obranném pásmu Knotek, puk se dostal k Filipu Kofferovi a ten se svou dobře mířenou ranou dlouho neváhal. Od té doby byli domácí energetici lepší a Konrád měl co dělat, aby neinkasoval i podruhé. Nejblíže k vyrovnání byl ve čtrnácté minutě Navrátil, který krásnou střelou z pravého kruhu trefil tyčku Habalovy branky. Dvě minuty před první sirénou pak měl další šanci Škůrek, kterého však karlovarský gólman vychytal. Do šaten se tak šlo za stavu 1:0 pro domácí.

Druhé dějství začalo pro Kohouty podobně špatně. Západočeši totiž do něj vstoupili mnohem energičtěji a už na začátku 25. minuty se mohli radovat podruhé. 21letý Vít Jiskra se dostal k puku na modré čáře, parádně s ním prokličkoval mezi Ondruškem a Dujsíkem až před Konráda a ranou pod horní tyč mu nedal šanci. Následně ale Olomoučtí bez větších problémů přežili oslabení po vyloučení Dujsíka a začaly se pozvolna objevovat jejijch šance. Žádná z nich ovšem neměla úplně parametry tutovky. Třetí třetina tak začínala za stavu 2:0 pro Energii.

„Začátek se pro nás nevyvíjel vůbec dobře, protože jsme rychle inkasovali. Sebralo nám to vítr z plachet, Vary nás zavřely a prohrávali jsme už 2:0," hodnotil zápas ze svého pohledu olomoucký lodivod Jan Tomajko.

Ve 44. minutě sice Bambula nedal obrovskou příležitost po obkroužení branky, ve 46. se už ale Hanáci radovali. A to rovnou z vyrovnání! Nejdříve v přesilovce dorazil Káňa puk do odkryté branky po střele Musila a po dalších 22 sekundách ho následoval i Tomáš Dujsík ranou hned po buly. Čtyři a půl minuty před koncem třetí části pak mohl rozhodnout Navrátil, ale místo toho trefil svou druhou tyčku v zápase. Minutu a šest sekund před zazněním třetí sirény pak dostali Kohouti možnost čtyřminutové přesilovky. V základní hrací době ji ale nevyužili, a tak se šlo do prodloužení.

Zbytek výhody sice Olomoučané nevyužili, už po půl minutě ale mohla vypuknout jejich radost naplno. Zpoza branky přihrál Ondrušek Jakubu Orsavovi a ten se už nemýlil. Kohouti si tak po výhře 2:1 po prodloužení vezou domů i totožné vedení v sérii. To budou chtít v Plecharéně proměnit v postup už v úterý od 17 hodin.

„Až gólem na rozdíl jedné branky jsme se chytli a hráči to neskutečnou bojovností otočili. Jsme spokojení, otočit zápas z 0:2 na 3:2 je výborná práce hráčů. Musíme jim poděkovat, stále však není konec. Potřebujeme ještě jednou vyhrát, stále je to otevřené," uzavřel Jan Tomajko.

HC Energie Karlovy Vary - HC Olomouc 1:2pr (1:0, 1:0, 0:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 3. Koffer (Kohout), 25. Jiskra - 46. Káňa (Musil, Orsava), 46. Dujsík (Bambula, Kusko), 64. Orsava (Ondrušek). Rozhodčí: Jaroš, Šindel – Špůr, Šimánek. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 4329. Stav série: 1:2.

Karlovy Vary: Habal – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch, Beránek – Rachůnek, Jiskra, Hladonik – Redlich, Koffer, Kohout – Juusola, Kružík, Kofroň. Trenér: David Bruk.

Olomouc: Konrád – Ondrušek, Dujsík, Rašner, Škůrek, Řezníček, Švrček, Černý – Káňa, Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Anděl, Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Trenér: Jan Tomajko.