„Pro nás to bylo po mentální stránce neskutečně těžké utkání, když tímto soubojem odstartovala naše série pravdy a věděli jsme, že ji musíme začít co nejlepším výsledkem, nejlépe třemi body, což se dnes podařilo. A toho si neskutečně vážíme,“ prozradil úvodem trenér Šumperku Martin Janeček.

Při absenci gólmanské jedničky se podruhé v řadě představil v bráně Draků Martin Holík, jenž tentokrát svým výkonem výrazně přispěl k tříbodovému zisku.

Proti Severočechům se pak poprvé v šumperském dresu představil mladý zlínský obránce Matyáš Hamrlík.

Do Šumperku zamířil syn slavného otce. Obranu Draků doplnil Matyáš Hamrlík

Skóre sobotního klání se poprvé měnilo hned ve 2. minutě, kdy ranou z první poslal domácí hokejisty do vedení obránce Ondřej Hrachovský.

Později mohli Draci litovat nevyužitých šancí, když záhy po úvodní trefě ztroskotal v samostatném úniku Aleš Furch a následně orazítkoval autor prvního šumperského gólu brankovou konstrukci. Do konce úvodního dějství navíc domácí nevyužili dvě přesilové hry.

A při své další výhodě zkraje druhé třetiny navíc sami inkasovali vyrovnávací gól z hokejky Ondřeje Bláhy.

Nerozhodný stav však příliš dlouho na světelné tabuli nevydržel, když těsně před polovinou zápasu vrátil Drakům ztracený náskok sváteční střelec Jakub Březák po parádním pasu Slovince Macuha.

Bývalý hráč Litvínova, Ústí či Prostějova se poté trefil po dlouhých 675 dnech!

Spanilou jízdu předvedly šumperské gymnastky na krajském přeboru

Jenže hosté dokázali vytěžit z minima maximum, když z ojedinělé akce opět srovnali. Podruhé v utkání se trefil Ondřej Bláha.

Potom si však připsal svou druhou trefu večera také Jakub Březák, jehož střelu si nešťastně tečoval za záda vlastního gólmana jeden z ústeckých hráčů.

A třetí dějství tentokrát jednoznačně patřilo Drakům. Ti nejprve ubránili oslabení, aby následně udeřili v početní výhodě, kterou využil Tomáš Vildumetz.

Později zvyšoval po parádní kombinaci Aleš Furch a definitivní podobu výsledku dal, po pouhých sedmi vteřinách přesilovky, Petr Kratochvíl, jenž se nakonec v sobotním klání blýskl třemi body.

„Dvě třetiny to bylo vyrovnané utkání. Každý ví, že přednostmi Ústí je hlavně trpělivá hra a pokud proti němu někdo začne bláznit, je to soupeř nebezpečný z brejků. Toho jsme se dnes snažili vyvarovat, i když při těch dvou inkasovaných gólech se nám to nepovedlo. Zápas se definitivně zlomil po naší trefě na čtyři dva, potom už jsme si to pohlídali,“ doplnil Martin Janeček.

Konkurence vás posune dál, říká gólman Draků Martin Holík po duelu s Jestřáby

„Domácí měli asi o něco více ze hry, ale čtyřicet minut jsme dokázali se Šumperkem držet krok. Nakonec rozhodla naše nekázeň, kdy jsme měli moc vyloučených. Ve třetí třetině jsme dostali dva góly po sobě a pak už domácí na ledě dominovali. Výsledek pro nás vypadá krutě, ale Draci byli tentokrát prostě lepší,“ přidal ve zkratce své postřehy ústecký kouč Jaroslav Roubík.

Draci Pars Šumperk – HC Slovan Ústí nad Labem 6:2 (1:0, 2:2, 3:0)

Branky a nahrávky: 2. Hrachovský (Vildumetz, Žálčík), 28. Březák (Macuh, Vachutka), 36. Březák (Kohút, Kratochvíl), 46. Vildumetz (Kratochvíl, Kindl), 50. Furch (Rutar, Spratek), 57. Kratochvíl (Kindl, Drtil) – 24. O. Bláha (Trefný, Grim), 33. O. Bláha (Bernat, Grim). Rozhodčí: Skopal, Koziol – Hanzlík, Otáhal. Vyloučení: 3:8. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 823.

Šumperk: Holík – Pěnčík, Drtil, Hamrlík, Hrachovský, Rutar, Březák – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Vachutka, Macuh, Kratochvíl - Furch, Spratek, Kohút – Antoníček, Scheuter, Horký. Trenér: Martin Janeček.

Ústí nad Labem: Hamalčík – Drtina, Havránek, Trefný, Záruba, Brož, Mareš, Chalupa – Trávníček, Vrdlovec, Š. Bláha – M. Tůma, Raška, D. Tůma – Grim, O. Bláha, Žolobov – Bernat, Čermák, M. Bláha. Trenér: Jiří Merta.