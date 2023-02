Během „covidového“ ročníku 2020/2021 naskočil v Chance lize za Draky do šestnácti zápasů a hned v tom prvním se dokonce zapsal do listiny střelců. Loni pak výrazně pomohl týmu z podhůří Jeseníků v sérii play out proti Ústí nad Labem.

Z juniorky do extraligy

A nyní se na konci letošního ledna dočkal na Hané i úvodního startu v naší nejvyšší soutěži, do níž si jej trenéři vytáhli z olomoucké juniorky, která ve své kategorii z posledního místa bojuje o záchranu.

„Ale zase takový velký skok to pro mě nebyl. Mezi muži je to samozřejmě o dost rychlejší, ale s áčkem jsem absolvoval už letní přípravu a přestože hraju letos v juniorech, chodím trénovat s prvním týmem, takže zvyknout si na extraligové tempo nebyl zase takový problém,“ prozradil na úvod s úsměvem talentovaný olomoucký forvard.

Coby už celkem „ostříleného“ mladíka jej poté musí mrzet, že šance v extraligovém áčku nepřišla o něco dřív, když letos navíc mezi juniory Olomouce vévodí kanadskému bodování.

„Pořád jsem se snažil věřit, že ta šance v sezóně jednou přijde a jsem moc rád, že se to nakonec povedlo. Na jednu stranu jsem malinko tušil, že teď bych mohl být v juniorce první na řadě,“ culí se Jan Kučera.

Prohra vteřinu před koncem

Svůj velký večer následně prožil proti Karlovým Varům v domácím prostředí Plecharény a do utkání skočil, jak se říká, rovnýma nohama.

„Bylo to celkem hektické. Ještě den předtím jsem hrál za juniorku a v den zápasu mi pak ráno volal pan Tomajko, že mám večer přijít. Takže jsem ani s mužstvem neabsolvoval dopolední rozbruslení. Seběhlo se to opravdu narychlo,“ vrací se ke svému premiérovému startu za Olomouc odchovanec Mladých Draků Šumperk.

Jeho premiéra poté měla hořkosladkou příchuť. Zmíněný duel Mora nakonec s Energií prohrála těsně 3:4, když rozdílový gól inkasovala pouhou vteřinu (!) před vypršením základní hrací doby.

„Zahrát si extraligový zápas byl určitě velký zážitek a zkušenost, k tomu před domácím publikem, ale ten výsledek hodně mrzel. V kabině potom panovala docela ponurá nálada,“ prozrazuje hráč, jenž na ledě strávil téměř sedm minut a měl jednou solidní gólovku.

Šance při prvním střídání

„Času jsem dostal docela dost, nehrál jsem až třetí třetinu. A ta šance přišla hned při mém prvním střídání. Škoda, že jsem ji zahodil. Asi trochu zapracovala počáteční nervozita. Další střídání už bych byl možná připraven zakončit lépe,“ pousmál se Jan Kučera, jenž tak má ve statistikách zatím i nadále dvě trefy v Chance lize za Draky.

A jak vidí svou další budoucnost v olomouckém áčku, v jehož barvách se podruhé představil tuto středu, tentokrát na ledě Vítkovic.

„Asi se to bude odvíjet podle toho, jakou bude mít Olomouc marodku, teď měla docela dost zraněných, ale řada kluků se už doléčuje. Zřejmě bych naskočil, pokud zase někdo vypadne ze sestavy,“ přemítá útočník, který v Olomouci nastupuje s číslem jedenáct na dresu, které v Šumperku proslavil jeho otec Radek, současný kouč dorostu Mladých Draků.

Opět za Draky?

Nechybělo potom mnoho, aby pokračovatel hokejového rodu letos nastoupil i za Šumperk v Chance lize.

„Řešilo se to asi třikrát. Ale Olomouc to většinou zamítla a preferovala, abych pomohl juniorům Mory v boji o záchranu a následně byl připraven v případě potřeby nastoupit i v extralize za muže. Proto z toho ve výsledku sešlo,“ vysvětlil Jan Kučera.

Svůj mateřský klub přesto i nadále intenzivně sleduje. Ve chvílích volna je častým návštěvníkem (nejen) mládežnických utkání ve ŠKODA aréně a dospělým Drakům drží palce, aby udrželi Chance ligu.

„Šumperku fandím a pokud můžu, chodím tady na každý zápas. Jsem optimista a věřím, že se zachrání. Stále ztrácí jenom pět bodů, což jsou dvě výhry. Navíc Pardubice mají poslední kolo doma, kde hrají docela dobře,“ dodal závěrem Jan Kučera.

Odchovanci Mladých Draků Šumperk v extralize (řazeno abecedně)

Tomáš Brunec (Zlín)

Tomáš Dajčar (Olomouc)

Tomáš Drtil (Kladno)

Tomáš Fořt (Olomouc, Zlín, Mladá Boleslav)

Petr Gewiese (Vítkovice)

Sebastián Gorčík (Karlovy Vary)

Robin Kaplan (Pardubice)

Denis Kindl (Třinec, Karlovy Vary, Plzeň, Pardubice)

Jakub Kindl (Pardubice, Plzeň)

Jan Kučera (Olomouc)

Jan Matějka (Zlín)

Joshua James Mácha (Olomouc)

Ondřej Mikliš (Sparta Praha)

Martin Novotný (Zlín)

Jakub Orsava (Třinec, Pardubice, Mladá Boleslav, Kometa Brno, Hradec Králové, Olomouc)

Matěj Pekr (Olomouc)

Marek Peksa (Vítkovice)

Tomáš Pospíšil (Třinec, Slavia Praha, Kometa Brno, Liberec, Hradec Králové, Chomutov, Mladá Boleslav, Litvínov)

Alex Rašner (Olomouc, Chomutov)

Adam Rutar (Olomouc)

Ludvík Rutar (Olomouc)

Michael Zacpálek (Sparta Praha)

Lukáš Žálčík (Sparta Praha, Dukla Jihlava, Vítkovice)

