Po nepovedené přípravě zůstaly fanouškům Draků zase jen oči pro pláč i na úvod mistrovských bojů. Šumperští hokejisté nestačili na protivníka, jenž minulý rok patřil do druholigového suterénu. Od Žďáru nad Sázavou doma vyfasovali šestku.

Draci nezvládli úvodní duel 2. ligy. Doma prohráli se Žďárem nad Sázavou. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Ani celek z Vysočiny pak neproplul přípravným obdobím podle představ a vinou neuspokojivých výsledků těsně před startem soutěže dokonce vyměnil trenéry.

Na ledě nedávného účastníka Chance ligy si však tým Plamenů v sobotu znovu spravil chuť a po divoké přestřelce si ze Šumperku odvezl plný bodový zisk.

Draci se v zápase museli obejít bez útočníka Jakuba Müllera, poprvé v sezóně však nastoupil zkušený forvard Daniel Vachutka. I tak ale měli domácí k dispozici do pole pouhých patnáct hráčů.

„Víme, že kádr máme hodně úzký, nicméně na jeho doplnění neustále pracujeme. Už máme domluvené další kluky, bohužel se nestihly udělat registrace a transfery, jeden hráč nám navíc onemocněl, proto jsme hráli v takovém počtu. Ve středu už by jsme měli mít naši sestavu širší,“ prozradil trenér Draků David Káňa.

Naopak hosté vyrukovali s kompletními čtyřmi útoky a sedmi obránci. V jejich středu následně hrál prim bývalý hráč Draků Jiří Půhoný.

Hokejista s extraligovými zkušenostmi se podílel dohromady na pěti žďárských gólech, když dva dal sám a u dalších tří asistoval.

Začátek ale patřil domácím, kteří po necelých pěti minutách vedli dvoubrankovým rozdílem a zdálo se, že všechno půjde jako po másle, jenže opak byl pravdou.

Soupeř stačil rychle srovnat krok a do konce první třetiny dokázal odpovědět i na opětovné vedení Draků, aby v polovině utkání šli hosté sami do trháku. Po čtyřiceti minutách přesto svítilo na světelné tabuli nerozhodné skóre 4:4.

Na pátou trefu Plamenů ale již Draci odpověď nenašli. Zřejmě zlomovým momentem byla nevyužitá pětiminutová přesilovka po vyloučení žďárského Chlubny, jenž nevybíravě poslal u mantinelu k zemi šumperského Cibuzara.

Šumperk v této výhodě prakticky neohrozil bránu. Naopak hosté ke konci duelu klasickou výhodu jednoho muže v poli využili k pojistce výsledku.

„Začali jsme utkání sice dobře, ale dneska nás srazila hra v oslabení, tady jsme to nezvládli, dostali jsme tři rychlé góly. Pak jsme přišli o dva obránce, což kompletně rozhodilo celé pětky, všechno nám začalo skřípat a nebyli jsme schopní se dostat do správného tempa. V závěru nám chyběl tlak do brány, abychom to ještě nějakým způsobem zkusili zlomit. Do příštího zápasu musíme jít s větší bojovností a nasazením,“ okomentoval následně sobotní duel šumperský kouč David Káňa.

Další mistrovský duel 2. ligy čeká šumperské hokejisty ve středu 27. září na ledě favorizovaného Havířova.

Draci Pars Šumperk – SKLH Žďár nad Sázavou 4:6 (3:3, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 2. Scheuter (Horký, Minařík), 4. Horký (Rutar, Minařík), 10. Křivohlávek, 37. Minařík (Horký, Rutar) – 7. Dušek (Půhoný, Rohlík), 9. Dušek (Adam, Půhoný), 15. Kulhánek (Půhoný, Rohlík), 28. Půhoný (Rohlík, Dušek), 42. Wasserbauer (Kadleček, Jícha), 54. Půhoný (Rohlík, Dušek). Rozhodčí: Šico – Bubela, Kučera. Vyloučení: 9:7, navíc Chlubna (Žďár nad Sázavou) 5 min plus do konce utkání. Využití: 2:3. Diváci: 650.

Šumperk: Ryšavý – Křivohlávek, Jaakkola, Hohl, Cibuzar, Minařík, Rutar – Šišolák, Nilsson, Jaroš – Vachutka, Skopal, Pitkänen – Horký, Polách, Scheuter. Trenér: David Káňa.

Žďár: Sláma – Adam, Kulhánek, Grauer, Pleva, J. Ludvík, Půža, Beran – Dušek, Rohlík, Půhoný – Kadleček, Wasserbauer, Čejka – Štola, T. Ludvík, Chlubna – Gregar, Jícha, Maštera. Trenér: Milan Řehoř.