Se dvěma jasnými prohrami na Slavii se z hlavního města vrátil hokejový tým Mladých Draků. V semifinále ligy juniorů zatím suverénní Pražané potvrzují roli jednoznačného adepta na postup mezi elitu. Šumperk tak v pondělí bude na svém ledě odvracet konec sezóny.

Junioři Mladých Draků Šumperk prohrávají v semifinále s pražskou Slavií 0:2 na zápasy. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Celek z podhůří Jeseníků však čeká opravdu těžká šichta. Během obou duelů v Edenu totiž „sešívaní“ svého protivníka přehráli po všech stránkách, za vše hovoří už jen celkové skóre 17:3 pro Slavii.

„Víme o neskutečné síle soupeře, který si jde za svým cílem. Navíc disponuje i širokým kádrem s řadou hokejistů dorazového ročníku 2004. Má jich hned deset, my máme jediného. Sedm jejich hráčů se pak proti nám ani nevešlo do sestavy,“ prozradil po pátečním klání v Edenu trenér juniorky Mladých Draků Šumperk Radek Kučera.

„Snažili jsme se na Slavii poctivě připravit, na kluky jsme hlavně apelovali, že musíme hrát naprosto bez chyb. Bohužel jsme se jak ve čtvrtek, tak i v pátek nevyvarovali individuálních hrubek, které Pražané nekompromisně trestali,“ uvedl dále šumperský lodivod.

„Jakmile prohráváte s takovým týmem rozdílem několika gólů, těžko se potom vrací do zápasu. Silově i bruslařsky je soupeř jinde, my jsme ve všem zaostávali, ale hlavní problém byl v předbrankovém prostoru. Tady jsme z těch spousty gólů dostali asi nejvíc,“ litoval Radek Kučera.

Nadějný začátek, pak debakly

I přesto se hned v první utkání semifinálové série ujali hosté ze Šumperku vedení, od druhého dějství však favorit převzal otěže zápasu do svých rukou a pro Mladé Draky z toho nakonec byla drtivá prohra 10:2.

O den později udaly ráz zápasu především dva góly Pražanů v polovině první části, které domácí hokejisté zaznamenali v rozmezí pouhých čtrnácti vteřin. Postupně se Slavia propracovala až k náskoku 7:0.

Teprve za tohoto stavu se Šumperk dočkal alespoň čestného úspěchu, když z brejku při vlastním oslabení uzavřel výsledek do konečné podoby.

Nyní se semifinále ligy juniorů přesouvá na šumperský led. Hned v pondělí 1. dubna od 17:30 hodin je ve ŠKODA aréně na programu třetí duel série. A pokud nechtějí mít hokejisté Mladých Draků po sezóně, musí bezpodmínečně vyhrát.

Případný čtvrtý zápas by se hrál na stejném místě o den později ve stejném čase. Eventuální páté semifinále by bylo na programu ve čtvrtek v Edenu.

„Stát se může cokoliv. Teď už opravdu nemáme co ztratit, můžeme hrát v klidu, ale určitě se to pokusíme soupeři ještě pořádně znepříjemnit. Což ale znamená, že musíme hrát zcela disciplinovaně a vyvarovat se hrubých chyb. Je potřeba se nachystat tak, abychom doma odvedli co nejlepší výkon,“ dodal závěrem Radek Kučera.

Semifinále ligy juniorů (1. a 2. zápas)

HC Slavia Praha – HK MD Šumperk 10:2 (2:1, 4:0, 4:1)

Branky a nahrávky: 3. V. Štípek (Strnad), 13. Kříženecký (Jokl, Dráb), 21. Polák (Vašíček, Krums), 23. V. Štípek (Vosmík, Křivánek), 23. Vašíček (Polák, Sýkora), 30. Vašíček (Krums, Polák), 42. Polák (Hron, Strnad), 47. Polák (TS), 48. V. Štípek (Strnad), 49. Dráb (Kucharčík, Kříženecký) – 2. Lichner (Seidenglanz, Izák), 51. Bařica (Souček). Rozhodčí: Kosnar, Červenka – Hošťálek, Uhlík. Vyloučení: 2:2. Využití: 2:0. Diváci: 87.

Slavia Praha: Tesař – Hubinka, Dráb, Brotánek, Křivánek, Hron, Sýkora, Málek – Kucharčík, Krums, Strnad, Vašíček, Polák, Štípek, Sander, Skalský, Jokl, Kříženecký, Vosmík, Filip. Trenér: Luboš Jenáček.

Šumperk: Putin (23. Rygl) – Cekr, Němec, Plhal, Souček, Jarmara, A. Burda – Haas, Pazourek, Seidenglanz, D. Burda, Tomeš, Lichner, Jeřábek, Březina, Izák, Netolický, Najman, Bařica, Szabó. Trenéři: Radek Kučera a Ivan Alka.

HC Slavia Praha – HK MD Šumperk 7:1 (3:0, 1:0, 3:1)

Branky a nahrávky: 9. Sander (Filip), 9. Strnad (Štípek, Křivánek), 19. Vašíček (Vosmík, Málek), 25. Polák (Filip), 41. Polák (Štípek, Vosmík), 42. Vašíček (Dráb, Jokl), 51. Polák (Štípek, Hron) – 53. Jeřábek (Najman). Rozhodčí: Valda, Čamra – Janíček, Stacho. Vyloučení: 6:8. Využití: 2:0. V oslabení: 0:1. Diváci: 47. Stav série: 2:0.

Slavia Praha: Volevecký – Hron, Křivánek, Sýkora, Brotánek, Dráb, Hubinka, Málek – V. Štípek, Vosmík, Strnad – Krums, Vašíček, Polák – Kříženecký, Janoušek, Jokl – Sander, Filip, Skalský. Trenér: Luboš Jenáček.

Šumperk: Putin – Jarmara, Němec, Plhal, A. Burda, Souček, Cekr – Haas, Pazourek, Seidenglanz, D. Burda, Tomeš, Lichner, Jeřábek, Březina, Izák, Netolický, Najman, Bařica, Szabó. Trenéři: Radek Kučera a Ivan Alka.