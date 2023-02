Za normálních okolností by byl získaný bod proti favorizovaným Pražanům bezesporu úspěchem, v současné situaci to však je zoufale málo.

Nový kouč Severomoravanů Josef Málek se tedy ani na druhý pokus nedočkal výhry, přestože jeho svěřenci podali o poznání lepší výkon než naposledy v Přerově.

Bohužel markantní rozdíl byl tentokrát (jako již tradičně) v efektivitě přesilovek. Zatímco se hosté ze čtyř možností prosadili třikrát, pět domácích pokusů vyznělo do ztracena.

K tomu si připočtěme řadu slibných šancí, které Draci zahodili při rovnovážném stavu. Domácím rozhodně nelze upřít snahu a bojovnost, leč slibně rozehraný duel proti tentokrát nepříliš výrazné Slavii ztratili.

Extraliga za Olomouc? Zážitek, říká Jan Kučera. Drakům přeje záchranu

Na úvodní trefu kanonýra soutěže Lukáše Žálčíka celek z hlavního města ještě v první třetině odpověděl gólem do šatny, stejná situace se následně opakovala i ve druhém dějství po zásahu Filipa Eliáše, na jehož gól Slavia zareagovala pouhých pět vteřin před přestávkou při početní výhodě.

Za stavu 2:2 se strhla přetahovaná o rozdílovou branku, té se pak dočkal Šumperk zásluhou agilního Šimona Jelínka a zdálo se, že celek z podhůří Jeseníků zamíří za tříbodovým ziskem, ale chyba lávky…

V závěrečných minutách šli Draci dvakrát do oslabení a Pražané obě výhody využili k otočení výsledku.

Drama přesto pokračovalo a druhý zásah Šimona Jelínka poslal střetnutí do prodloužení. V něm mohl tento hráč Draků dokonat hattrick, jenže již podruhé v utkání ze samostatného úniku nevyzrál na skvěle chytajícího Romana Málka.

V nájezdech zajistil hostům výhru jediný úspěšný exekutor Robin Všetečka, z domácích borců neuspěl nikdo.

„Myslím si, že oproti našemu vystoupení v Přerově, byl tohle velký posun k tomu, co kluci tady chtějí produkovat. Chtějí hrát hokej. To, že dostaneme se Slavií ve dvou přesilovkách dva góly, je sice problém, ale to se takhle prostě stává. Takhle se to hraje. Já bych spíš viděl problém, že jsme si ty přesilovky nechali udělat, protože vyhodit kotouč přes čtyřmetrové plexisklo, to pro mě zůstane nepřekonatelnou věcí,“ konstatoval po zápase trenér Draků Josef Málek.

Opět jen bod. Sigma po odvolaném vyloučení přišla o obrat, výhru i oba útočníky

„Nemyslím si, že bychom v zápase udělali nějakou fatální chybu. Prostě soupeř je natolik kvalitní, aby dokázal proměnit přesilovky a přetlačit nás. Nicméně jsem šťastný, že jsme to ještě dokázali vyrovnat. V prodloužení jsme pak mohli urvat i ten druhý bod, ale v nájezdech už to bylo nad naše síly v naší situaci a pod takovým tlakem,“ dodal šumperský lodivod.

Ztráta na béčko Pardubic se navíc po sobotě navýšila už na šest bodů, neboť Východočeši naopak svůj penaltový rozstřel doma proti Frýdku-Místku zvládli.

A jak jinak, opět se značným přispěním své „znojemské“ posily Tomáše Svobody. Fanoušci Draků tak mohou litovat, že vedení šumperského klubu v době po Vánocích, kdy se lámal chleba, takto rozdílového hráče přivést nedokázalo.

Draci Pars Šumperk – HC Slavia Praha 4:5 SN (1:1, 1:1, 2:2 - 0:1)

Branky a nahrávky: 16. Žálčík (Průžek, Bartoš), 29. Eliáš (Drtil, Žálčík), 53. Jelínek (Svoboda, Šuhaj), 58. Jelínek (Drtil) – 19. Závora (Brož, Hejda), 40. Kulda (Žejdl, Knotek), 55. Žejdl (Knotek, Klikorka), 57. Strnad (Žovinec, Všetečka), rozhodující nájezd Všetečka. Rozhodčí: Wagner, Ondráček – Dědek, Thuma. Vyloučení: 4:5. Využití: 0:3. Diváci: 1224.

Šumperk: Lackovič – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Dudycha, Kunst, Hrachovský – Průžek, Bartoš, Žálčík – Mácha, Šuhaj, Jelínek – Vildumetz, Nedvídek, Bernat – Vachutka, Svoboda, Jouza. Trenér: Josef Málek.

Slavia: R. Málek – Klikorka, Hejda, Žovinec, Matyáš, Barák, Szathmáry, Němeček – Stehlík, Žejdl, Kulda – Všetečka, Knotek, Kern – Strnad, Závora, Brož – Mrňa, Simon, Krliš. Trenér: Daniel Tvrzník.