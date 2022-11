S troškou nadsázky působili domácí Zubři v prvních dvou třetinách jako tým, který den před utkáním pořádně slavil. A bylo by co. Přerovské ikoně, Jiřímu Goišovi, se den před utkáním narodil syn Jakub.

„Naspal jsem toho ale relativně dost. Malý se narodil odpoledne, takže jsem pak obstaral malou a byl jsem rád, že jsem si s ní v deset lehl,“ usmíval se 33letý vousáč.

Kvůli rodinným důvodům chyběl v předešlém utkání na ledě B-týmu Pardubic, domácí boj se Šumperkem si ale nemohl nechat ujít.

„Včerejšek byl náročný, ale ráno jsem se domluvil s trenéry. Chtěl jsem hrát,“ potvrdil Goiš.

On sám ale nemohl v prvních dvou třetinách najít cestu k dračí svatyni. A celý tým s ním.

„Šumperk výborně bruslil, to jsme si ale ráno říkali. My jsme nebyli hlavami v zápase. Naštěstí se v této sezoně dokážeme zmobilizovat a otáčet zápasy,“ přiznal Goiš.

A skutečně. Zubři jen v pěti případech z dvaceti dali první gól zápasu, v tomto ohledu jsou nejhorší v soutěži společně s béčkem Pardubic. Je až zázračné, kolik utkání svěřenci trenérů Svobody a Dočkala dokázali otočit.

„Asi to hrajeme povolit – přitáhnout. Nevím, asi musíme dostat facku, abychom se zvedli. Neděláme to schválně. Naštěstí nám to jde a ukazuje to sílu mančaftu,“ myslí si Jiří Goiš.

A k středečnímu zápasu? „První dvě třetiny byly hrozné, lidem se musím omluvit. Z mé strany i ze strany nás všech. Naštěstí třetí třetina snesla nějaké parametry,“ oddechl si hrdý dvojnásobný táta.

Klíčový byl gól Jana Süsse po 14 sekundách třetího dějství. Ten domácí nastartoval.

„Naše hra se pak změní vždy o tři sta procent. Spadlo to z nás, začali jsme jezdit, střílet, byla otázka času, kdy nám to tam napadá,“ řekl odchovanec zlínského hokeje.

