Na zápas přesto bude asi dlouho vzpomínat, neboť právě zásah, kterým otevřel účet středečního střetnutí, byl pro osmnáctiletého hokejistu jeho premiérovým v mistrovské soutěži mužů.

„Nijak zvlášť jsem to však neprožíval, nakonec ani nebylo proč. Za ten gól jsem určitě rád, ale o přestávce jsme si v kabině za stavu 1:1 hlavně říkali, že musíme nadále bojovat, bohužel druhá třetina nám nevyšla a nakonec jsme zase prohráli,“ prozradil Deníku Jakub Horký, který tak měl po závěrečném hvizdu spíše rozporuplné pocity.

„Určitě by bylo lepší, kdybych dal gól a vyhrálo se. Takto nebylo moc co slavit,“ mrzelo šikovného bruslaře a bojovníka.

Šumperk si na Kladně připsal již čtvrtou porážku od restartu soutěže, tentokrát však alespoň s protivníkem dokázal držet krok až do závěru a celých šedesát minut tak byl ve hře o body, oproti minulým duelům, v nichž bylo relativně brzy, jak se říká „vymalováno“.

„Snažili jsme se hrát důsledně zezadu, abychom nedostali tolik branek jako v minulých zápasech. Ale jak už jsem uvedl, pokazili jsme druhou třetinu, což nás stálo výsledek,“ řekl Jakub Horký.

Na středeční duel byl poté pořádně nažhavený. Ani před neplánovanou pauzou toho totiž v barvách Draků moc neodehrál a pravidelně nastupoval hlavně za extraligovou juniorku Mladých Draků. Jeho ambice, že má šanci se opět ukázat v Chance lize, tak byla velká.

„Strašně jsem se těšil a byl pořádně přemotivovaný, ale bez toho bych asi nic nezahrál,“ prozradil se smíchem osmnáctiletý talent Draků.

„Pořád jsem se musel na střídačce hýbat, stál jsem a cukal nohama. Snažil jsem se soustředit sám na sebe, abych podal dobrý výkon a ukázal se v co nejlepším světle,“ doplnil záhy.

Snad to s Přerovem zlomíme

Nervozitu však vůbec necítil, z míry jej nevyvedla ani přítomnost legendárního Jaromíra Jágra na kladenské střídačce.

„Já před zápasy nebývám nervózní. Ani jsem neřešil, kdo je na lavičce soupeře, a že hrajeme zrovna s Kladnem. Bral jsem to jako jakýkoliv jiný zápas,“ popsal své středeční pocity Jakub Horký.

Společně s ostatními spoluhráči pak momentálně prožívá nepříliš povedené období, kdy se Drakům výsledkově vůbec nedaří.

„Je to samozřejmě nepříjemné, ale musíme se s tím poprat sami. Na trénincích se snažíme makat co nejvíc, abychom se zlepšili. Doufám, že tu černou sérii zlomíme v sobotu doma s Přerovem. V přípravě jsme ho už jednou porazili, tak snad se nám to povede i tentokrát,“ přeje si závěrem nejmladší hráč ze současného kádru Draků.