„Všichni víme, že je to střelec. Ale je to taky hráč, který hrozně moc zkomplexněl, v jeho věku je to neuvěřitelné. Odvedl hrozně moc práce i v oslabení a ty góly už byly jen odměna. Žalča je důkazem toho, že v našem družstvu je na prvním místě týmovost,“ rozplýval se šumperský trenér Lukáš Majer.

Zubři přes druhou porážku v sezoně zůstávají na druhém místě tabulky s bodovou ztrátou na vedoucí Vsetín a zápasem k dobru, v každém utkání jako jediný tým Chance ligy bodovali.

„Nedá se nic dělat. Mohli jsme mít tři body, ovšem také jsme nemuseli mít ani jeden. Každý bod se počítá, teď se musíme nachystat na další zápas,“ má jasno lodivod hostů Robert Svoboda.

Nedáš, dostaneš

Běžela osmá minuta utkání a 20letý útočník hostů Tarnoczy při své prvoligové premiéře z dorážky netrefil poloprázdnou bránu, hra se otočila na druhou stranu, kde Lukáš Žálčík v samostatném úniku nekompromisně prostřelil hostujícího Postavu. Nedáš, dostaneš. Jako z učebnice.

Zubry jako by to poznamenalo, hlavně ve vlastních přesilovkách. V první třetině strávili Hanáci šest minut v početní výhodě, jenže Šumperk byl na přerovské přesilovky skvěle připraven a hosté si nevěděli rady.

Podobné to bylo s přechodem přes střední pásmo a to ještě sudí Zubrům odpustili pár hraničních ofsajdů. Když nebuzený Macuh dvakrát v obrovské šanci proti bývalému zaměstnavateli neuspěl, první třetinu ovládli Draci.

A Přerovu bylo po příchodu z kabin ještě hůř. Po půlminutě hry dostala největší opora Žálčík v útočném pásmu puk i trestuhodně moc prostoru a další přesnou ranou překonala podruhé Postavu.

Přerovské probuzení

Po nabídce Goiše pak měl třetí obrovskou šanci Macuh, ale výborný Hamalčík přerovského centra vychytal. Zubři ale začali být nebezpeční.

Výsledkem byla krásná kombinace po ose Jan Svoboda, Březina, Pechanec, přičemž poslední jmenovaný snížil. Uběhlo pár vteřin, Matouš Kratochvil si z vlastního obraného pásma s pukem došel až na levé křídlo pro zakončení a dokonalou střelou zápěstí srovnal. Oba góly hostů dělilo 24 sekund.

Místo přerovského náporu ale přišlo spíše hluché období, tuto pasáž ozdobil víceméně jen parádní zákrok Postavy lapačkou proti Kohútovi při přesilovce Šumperka.

Drtil musel do sprch, Majer mluvil o filmování

Další klíčový moment utkání? Diskutované vyloučení Draků čtyři a půl minuty před druhou sirénou. Drtil ramenem atakoval hlavu Roka Macuha a poslal svůj tým na pět minut do čtyř, co víc, klíčový bek v utkání dohrál. „Peníze, peníze,“ neslo se z úst domácích fanoušků.

„Zákrok jsme viděli na videu a stojíme za naším hráčem, že to faul nebyl. Co mě ale štve je fakt, že na jednu stranu se z hráčů dělají hrdinové, když předvedou gesto fair play a odvolají faul, pak ale netrestáme přifilmovávání některých zákroků. Když je to poněkolikáté během jedné třetiny, dívá se na to ze střídačky dost špatně,“ lehce si rýpl Lukáš Majer.

Zubři každopádně v následné pětiminutové výhodě nepředvedli skoro nic.

Dva obraty

Jakub Svoboda ve třetí třetině obkroužil s kotoučem útočné pásmo a nečekanou střelou z otočky dokonale zaskočil celou defenzivu včetně Hamalčíka. V 50. minutě to vypadalo na dokonalý obrat.

Jenže Draci mají Lukáše Žálčíka. Šumperská hvězda zkompletovala tři minuty před koncem hattrick a poslala duel do prodloužení.

„Bohužel nám nešly přesilovky, i když jsme je hráli spoustu minut. Nevytěžili jsme z nich nic. Závěrečná bojovnost domácích potom rozhodla, že zápas v normální hrací době skončil remízou,“ ohlížel se Robert Svoboda.

Prodloužení netrvalo dlouho, po půlminutě hry ve třech poslal Šuhaj milimetrovou přihrávku před bránu na Filipa Eliáše, kterému stačilo nastavit hůl a dračí hněv se mohl proměnit ve velkou radost.

„My jsme velmi rádi, že jsme obrali o body momentálně jednoho z nejlepších týmů soutěže,“ zmínil Lukáš Majer. „Ukázali jsme velkou vnitřní sílu celé kabiny a kluků, kteří do toho dnes hodně promluvili, ať to byl Horký, Křemen, Čermák nebo Svoboda. Tihle kluci udělali pro tým velké množství práce," uzavřel.

Draci Pars Šumperk – HC Zubr Přerov 4:3p (1:0, 1:2, 1:1 – 1:0)

Branky a nahrávky: 8. Žálčík (Průžek, Dudycha), 21. Žálčík (Dudycha, Průžek), 57. Žálčík (Bartoš, Průžek), 61. Eliáš (Šuhaj, Jelínek) – 25. Pechanec (Březina, Jan Svoboda), 25. Kratochvil (Černý), 50. Jakub Svoboda (Kratochvil). Rozhodčí: Šudoma, Wagner – Maštalíř, Roischel. Vyloučení: 4:4, navíc Drtil (Šumperk) 5 minut + do konce utkání. Bez využití. Diváci: 757.

Šumperk: Hamalčík – Dudycha, Drtil, Eliáš, Kadeřávek, Kunst, Hrachovský – Průžek, Bartoš, Žálčík – Kohút, Šuhaj, Jelínek – Bernat, M. Svoboda, Jouza – Horký, Čermák, Křemen. Trenér: Majer.

Přerov: Postava – Černý, Kudělka, Chroboček, Gréč, Krisl, Ševčík – Jakub Svoboda, Kratochvil, Indrák – Březina, Pechanec, Jan Svoboda – Goiš, Macuh, Okál – Tarnoczy, Ministr, Dobša. Trenéři: R. Svoboda a Dočkal.