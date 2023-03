Obětavý výkon, bezchybný brankář Branislav Konrád a hlavně tříbodový (2+1) Jakub Orsava. Olomoučtí hokejisté proměnili na svém ledě mečbol a postupují do čtvrtfinále play-off. V něm se utkají s vítězem základní části z Pardubic.

Radost a děkovačka po postupu | Video: Denis Manina

Hanáci si z Karlových Varů dovezli náskok 2:1 a od první minuty dělali vše pro to, aby se už nemusel hrát ve středu rozhodující pátý duel. „Hráli jsme ho minulý rok, teď už ho nikdo hrát nechtěl,“ zmínil po utkání viditelně unavený Branislav Konrád, který počapal hráčům Karlových Varů všech 25 střel. „Jeho výkon byl dneska základem úspěchu, opravdu nás podržel,“ ocenil gólmana Jan Tomajko, hlavní trenér Mory.

Orsava: 4 zápasy, 8 bodů

Asi ještě výraznější podpis na postupu Kohoutů ale měl útočník Jakub Orsava, který ačkoliv před startem vyřazovací části měsíc kvůli zápalu plic nehrál, ve čtyřech zápasech předkola zaznamenal osm bodů (5+3). „Měl na naši hru velký vliv už na začátku sezony. Je dobře, že se před play-off uzdravil. Je silný na puku, nepanikaří, zvlášť v přesilovce hodně pomůže,“ chválil Tomajko Orsavu. „Osm bodů ve čtyřech zápasech? To je dost. Skoro jak McDavid,“ přirovnal Konrád Orsavu k aktuálnímu vládci zámořské NHL.

Odplata. Uničov deklasoval suveréna. Neskutečné, rozplýval se kapitán Žajgla

Přitom po prvním zápase, lépe řečeno ve čtvrtek po odehrání zbylých čtyřiceti minut z prvního utkání, které na dva dny rozdělila rýha v ledu, Orsava zmiňoval, že se necítí nijak zvlášť dobře. „Emoce mi pomáhají dohnat to, co nemám fyzicky připravené,“ uznal do kamer České televize.

Boxera Bambulu ocenily tribuny, Tomajko ne

Olomoucký McDavid načal Karlovarské trefou z mezikruží v 11. minutě, při druhém gólu z 32. minuty prokázal důraz na brankovišti, a bylo to 2:0. Jak moc šli domácí za postupem, dokázal i Bambulův pěstní souboj se Stříteským těsně po druhé siréně. Domácí štírek si vysloužil aplaus, jako kdyby vyhrál hlavní zápas Oktagonu. To Jan Tomajko kroutil hlavou. „Takhle se poprat za stavu 2:0 je podle mě blbost,“ nechal se slyšet.

Zdroj: Denis Manina

Bambulovi – stejně jako Káňovi s Ondruškem – se nelíbilo, že Stříteský vypálil na Konráda chvíli poté, co siréna ukončila druhou část. „Nějak to vyplynulo. On chytl Kánise (Jana Káňu, pozn. red.), tak jsem si ho vzal stranou a shodili jsme rukavice. Nejsem nějaký rváč, ale nechtěl jsem si to nechat líbit,“ popsal Bambula svůj velký moment v zápasu.

Dlapa podepsal karlovarský ortel

Západočeši spolehlivého Branislava Konráda několikrát pořádně prověřili, v 51. minutě si ale zavařili sami, když Dlapa ve středním pásmu sundal Kuska, za což dostal trest pěti minut plus do konce utkání. „Rozhodly i věci, ke kterým se nemůžu vyjadřovat,“ měl nejspíš na mysli tento moment obránce Varů Matěj Stříteský, který zklamaný a dobitý hodnotil zápas i sérii.

Mora v dlouhé přesilovce udeřila potřetí, Orsavovu střelu dorazil Knotek a v Hanáckém pekle už byl důvod k oslavám. „Diváci byli skvělí, v takové atmosféře se hráčům musí hrát samo,“ hodnotil Tomajko. „Jsme rádi, že jsme to ukončili. Výsledek 3:0 tomu ale moc neodpovídá. Bylo to vyrovnané utkání. Po našem druhém gólu Vary převzaly iniciativu, nakonec jsme to ale týmovým a bojovným výkonem dovedli do úspěšného konce,“ cenil si Tomajko.

Zdroj: Denis Manina

Teď půjde jeho celek na vítěze základní části z Pardubic. V měření sil z této sezony vyšli Hanáci vítězně jen jednou, když v 31. kole vyhráli po prodloužení 3:2. Další tři zápasy prohráli bez zisku bodu.

Ve chvíli, kdy probíhaly pozápasové rozhovory, ještě nebylo jasné, na koho Mora narazí. Záleželo na výsledku pátého zápasu předkola mezi Libercem a Plzní. Jelikož Bílí Tygři stáhli ztrátu 0:3 a nakonec postoupili, jdou Hanáci jako nejhůře postavený čtvrtfinalista na toho nejlepšího. „Pardubice nebo Vítkovice? Nedá se vybírat. Obě jsou to mužstva, která celou sezonu dominovala,“ pravil Tomajko.

První zápasy se hrají v pátek a v sobotu na ledě Pardubic, v Olomouci jsou třetí a čtvrté utkání série na programu v úterý a ve středu.

Zdroj: Denis Manina

HC Olomouc – HC Energie Karlovy Vary 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Branky a nahrávky: 11. Orsava (J. Káňa, Rašner), 32. Orsava (P. Musil, Rašner), 53. Knotek (Orsava, J. Káňa). Rozhodčí: Šír, Ondráček – Svoboda, Hynek. Vyloučení: 4:5, navíc Ondrušek, Bambula (oba Olomouc), Stříteský a Pulpán (Karlovy Vary) 5 minut za bitku a Dlapa (Karlovy Vary) 5 minut + do konce utkání. Využití: 1:0. Diváci: 5 273.

Olomouc: Konrád – T. Černý, Ondrušek, Rašner, Dujsík, Škůrek, Švrček, Mareš – J. Káňa, P. Musil, Orsava – Kusko, Knotek, Bambula – Plášek ml., Klimek, Navrátil – Kucsera, Menšík, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.

Karlovy Vary: Habal – Havlín, Huttula, Pulpán, Stříteský, Dlapa, Mikyska, Bartejs – Koblasa, Černoch, O. Beránek – Rachůnek, Gríger, Hladonik – Redlich, Jiskra, Kohout – Kružík, Koffer, Kofroň. Trenéři: Bruk a Šik.

AUTOR: DENIS MANINA