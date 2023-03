/FOTO + VIDEO/ Díra v ledu, zápas ukončen. Z prvního utkání předkola play-off mezi Olomoucí a Karlovými Vary v plecharéně se kvůli nezpůsobilé hrací ploše stihlo odehrát jen dvacet minut. Jak to bude s dalším průběhem série dál, ještě není jasné.

Díra v ledu předčasně ukončila předkolo hokejového play-off mezi Olomoucí a Karlovými Vary | Video: Deník

Zhruba dvě hodiny se čekalo, co bude. Pak padl od rozhodčích konečných verdikt. Zápas je ukončen. Důvodem byla zhruba metr dlouhá a pět centimetrů široká rýha v ledu u karlovarské střídačky. To vše po 20 minutách hry a za stavu 2:0 pro domácí Olomouc, za kterou přesně pálili Silvestr Kusko a Pavel Musil.

Zase rolba

Jak díra v ledě vlastně vznikla? Krátce po konci první třetiny vjel na ledovou plochu reklamní automobil, ale také rolba. Její řidič chvíli počkal u karlovarské střídačky, ale neuvědomil si, že tím způsobí díru v ledu.

Bizarní je, že se kvůli poruše rolby odkládalo už první ze vzájemných zápasů Olomouce s Karlovými Vary během této sezony. V září to bylo pro změnu na západě Čech.

Olomoučtí ledaři, ale také další činovníci klubu dělali, co mohli. Postižené místo chladili sněhem, ale i hasicím přístrojem. Po zhruba dvou hodinách přijeli rýhu otestovat olomoučtí i karlovarští hráči.

Kapitán Varů: Na triko si to nevezmu

Zatímco domácí kapitán Jiří Ondrušek rozhazoval směrem na hostující hráče rukama ve smyslu, že se může hrát dál, a jeho kolega z obrany Jan Švrček dokonce ukázal směrem k divákům palec nahoru, hokejistům Energie v čele s kapitánem Jiřím Černochem se zalátaná díra v ledu pořád nezdála hry způsobilá.

A to nakonec rozhodlo. „Nevezmu si to na triko. Je to přímo u vrátek, někdo může spadnout na hlavu. Pořád je to jenom hokej, jde tu o zdraví,“ řekl chvíli po konečném verdiktu kapitán hostů.

Právě on měl vlastně konečné slovo. „Ano, tak to bylo,“ dodal.

Domácí chtěli hrát

Když hlasatel již velmi nervóznímu publiku ohlásil, že se v zápase pokračovat nebude, sneslo se z tribun na ledovou plochu několik předmětů. V tu chvíli bylo totiž očividné, kdo má zájem v zápase pokračovat a kdo ne.

„Když jsme se na to byli poprvé dívat, tak to vypadalo fakt špatně. Ještě po hodině hry to vypadalo tak padesát na padesát. Jak to ale zamrzalo, byl tam vidět pokrok,“ uvedl domácí kapitán Ondrušek.

Rozhodčí si vyžádali výjimku, čekalo se hodinu a půl, pak už musely souhlasit s pokračováním oba celky. K dohodě ale nedošlo. „Přišlo mi, že pak karlovarští začali trochu spekulovat,“ dodal Ondrušek.

Kluby se musí dohodnout. Když ne…

Dlouho po "utkání" stále nebylo jisté, co bude dál. „Zatím žádné další informace nemám,“ sdělil jeden z hlavních rozhodčích Jakub Šindel.

„Z mého pohledu se nakonec udělalo správné rozhodnutí. Možná by se to dohrálo a nic by se nestalo, ale v opačném případě bychom si to všichni nesli s sebou do konce života,“ uvedl Šindel.

Jak se bude postupovat dál? „Kluby mají do zítřka (tj. čtvrtek) možnost se dohodnout na nějakém řešení. Pokud se nedohodnou, bude rozhodovat APK (Asociace profesionálních klubů),“ dodal Šindel.

Druhý zápas se podle původního plánu má hrát už ve čtvrtek, v sobotu se série má přesunout do Karlových Varů na třetí a případný čtvrtý zápas. Případný rozhodující pátý duel by se podle původního plánu měl hrát v úterý v Olomouci. Vše ale bude trošku jinak.

VIDEO: Nevídané choreo prostějovských fans za sto tisíc. Podívejte se

Autor: Denís Manina