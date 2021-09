„Z naší strany byla první třetina povedená, kluci podali velmi dobrý výkon. Postupem času ale soupeř přebíral iniciativu a pro nás bylo naprosto klíčové, že nám soupeř ve druhé třetině vstřelil jenom jednu branku a neutekl do většího gólového rozdílu,“ hodnotil asistent trenéra Draků Lukáš Majer.

Dramatický závěr korunoval v poslední minutě krásný nájezd letní posily, Slovince Roka Macuha. Ten duel poslal do prodloužení, ve kterém branka nepadla.

Základem k úspěchu hostů byl pochopitelně bezchybně chytající Bláha, který si navíc dobře připravil tyče. V první třetině šli Jestřábi do vedení 2:0, ve druhé náskok navýšili a dvěma zásahy v závěrečném dějství upravili na konečného „bůra“. Dvěma góly se blýskl Petr Beránek.

„Jak jsem předesílal, Kolín určitě nebude hrát dole. Hráli výborně. Ve druhé třetině nám to tam napadalo. Po celý zápas předváděl výborný výkon Míša v bráně. Se vší pokorou jsme rádi za vítězství, ale nerodilo se lehce,“ hodnotil Vladimír Kočara.

„Všichni jsme šťastní, že jsme si mohli zahrát zase před diváky, i když jich mohlo přijít víc, ale zaplaťpánbůh za to. Přijeli i fanoušci z Kolína. Sport se konečně vrací tam, kam má, protože ho chceme hrát pro diváky a doufám, že tomu tak bude celou sezonu,“ zmínil hlavní trenér Zubrů Vladimír Kočara.

Vynikající vstup do nové sezony mají za sebou všichni tři krajští zástupci v hokejové Chance lize. Prostějov venku smetl Sokolov pěti góly, přerovští Zubři díky kanonádě ve druhé třetině přehráli Kolín 4:0 a Šumperk si venku vyšlápl na favorizovanou Porubu, dva body bral za výhru 3:2 po samostatných nájezdech.

Volby do Poslanecké sněmovny se konají ve dvou dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin.