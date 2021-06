"Český svaz ledního hokeje má zájem, aby se univerzitní hokej přiblížil zámoří. Líbí se mi, že v týmech hraje spousta kluků, kteří prošli mládežnickými extraligovými soutěžemi a přičichli si i k mužskému hokeji. Jedná se o studenty, kteří už mají s hokejem dlouholeté zkušenosti," komentuje aktuální stav univerzitního hokeje Michal Janeček. Trenér Michal JanečekZdroj: Robert Bureš

Prestižní záležitost

Zázemí a vybavení na téměř profesionální úrovni.

"Musím přiznat, že jsem byl hodně mile překvapený. Například realizační tým je větší, než mají prvoligoví Jestřábi Prostějov. Máme fyzioterapeuty, grafiky, vedoucí, manažery a nevím koho ještě. Nadšení všech je obrovské a vedení UPOL se o tým zajímá a bere to ohromně prestižně. Mé první dojmy jsou úplně super," pochvaluje si zkušený kouč, jenž dodává: "Také materiální vybavení hráčů je srovnatelné s profi soutěžemi."

Cílem je hrát co nejvýše

Vysoké ambice odsunula o rok pandemie.

"Loni v srpnu jsme měli try out, kterého se zúčastnilo přes třicet kluků. Vybrali jsme mančaft, odehráli přípravný turnaj, vletěli do soutěže, kde jsme odehráli jeden zápas v Pardubicích a pak se to bohužel zaseklo," krčí rameny Janeček a dodává: "Náš tým, kdyby trénoval pravidelně, tak si troufám tvrdit, že by hrál důstojnou roli ve druhé lize. Vysoké ambice v univerzitní soutěži jsou na místě. Ztotožňuji se s vedením UPOL v tom, že naším cílem jsou nejvyšší příčky."

Jak se zapojit do týmu?

Studenti s vazbou na region a zkušenostmi.

"Hodně kluků je z Olomouce, například Martin Pěcha, ten dokonce usiloval i o smlouvu v áčku Mory. Známý je třebas i Dominik Hajšman ze Šumperka. Jsou tam všechno kluci, kteří už mají něco za sebou a hokej umí," komentuje skladbu kádru Janeček a vysvětluje, jak funguje jejich registrace: "Univerzita musí oficiálně požádat mateřský klub o povolení, aby mohl jejich hráč nastupovat za univerzitní tým. Český hokejový svaz následně všechno zadministruje. Podmínkou je, aby hráč na univerzitě opravdu studoval."

Nedostupnost a málo ledových ploch omezuje přípravu.

"Máme společné tréninky. Bohužel dostat se na ledovou plochu v Olomouckém kraji je problém. Je zde málo zimních stadionů. Nějaké tréninky absolvujeme v Uničově, něco máme domluvené v Prostějově," stěžuje si na známý problém Janeček.

Slibná budoucnost

Budoucnost univerzitního hokeje v České republice vypadá velmi slibně.

"Zájem o přenosy ze soutěže má Česká televize. Co vím, tak na zápasy první sezony, ještě před covidem chodily tisíce diváků. V soutěži působí výběry z Ostravy, Brna, Prahy, Pardubic nebo Českých Budějovic," přibližuje trenér UPOL a závěrem dodává: "Já osobně považuji pozici trenéra UPOL jako velice prestižní. Opravdu mě to nadchlo. Jedná se o práci v kvalitních podmínkách s kvalitními hokejisty."

Autor: Robert Bureš