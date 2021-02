Aktuálně poslední tým naší druhé nejvyšší soutěže tak reaguje na marodku ve svých řadách, když momentálně se po neúspěšném duelu v Kadani musí obejít bez dalších dvou zraněných hráčů, obránce Ludvíka Rutara (rameno) a útočníka Daniela Spratka (třísla).

K tomu Drakům chybí vinou poraněného kotníku zadák Dominik Valík, potíže s kolenem zatím nepustily do hry ani forvarda Lukáše Kučeru.

„I vzhledem k těmto okolnostem jsme byli nedávno rádi za možnost angažování mladých obránců Petra Kuboše a Ondřeje Volrába,“ konstatoval trenér Draků Martin Sobotka.

„Teď nás ještě doplnil Jakub Altrichter. Určitě dostane šanci, i vzhledem k tomu, že je adeptem české reprezentace pro letošní mistrovství světa do osmnácti let a potřebuje hrát. Ve Švédsku se mu dařilo, dokonce tam nakoukl i do mužů. Věřím, že by pro nás mohl být přínosem,“ doplnil dále lodivod Draků.

Loňský ročník odehrál člen reprezentační osmnáctky po vedením českého kouče Otakara Vejvody v týmu Lidingö Vikings, následně se přesunul do Mory IK.

V jejích barvách letos mezi juniory zaujal deseti body v jedenácti zápasech (3+7). I díky těmto výkonům si následně vysloužil pozvánku do prvního mužstva a za muže naskočil do dvou zápasů tamní druhé nejvyšší soutěže.

Před odchodem na sever Evropy působil Jakub Altrichter v mládežnických výběrech Kobry Praha, Meteoru Třemošná, Plzně či pražské Slavie.

V šumperském týmu pak nyní doplní rodinný klan. Již od začátku této sezóny totiž v dresu Draků nastupuje na postu brankáře Jakubův starší bratr Martin.

Na sklonku ledna navíc doplnil realizační kádr Šumperku jeho otec Martin Altrichter starší, bývalý vynikající extraligový gólman, jenž je aktuálně k dispozici trenéru Martinu Sobotkovi coby částečný asistent.