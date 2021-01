Hokejový Šumperk zlanařil dva mládežnické reprezentanty

Draci ohlásili další dva přírůstky do své sestavy. Letošní nováček Chance ligy získal obránce Tomáše Machů a útočníka Jana Kučeru. Oba jsou členy české reprezentace do osmnácti let.

Tomáš Machů | Foto: Deník / Miroslav Pergl

Sedmnáctiletý Tomáš Machů přichází do Šumperku z extraligových Vítkovic, za které v létě odehrál i jedno utkání Generali Česká Cupu, ve kterém si dokonce zapsal svou premiérovou trefu mezi seniory. V letošním ročníku pak odchovanec porubského hokeje naskočil v dresu Ridery do pěti zápasů Juniorské ligy akademií s bilancí sedmi přihrávek. V průběhu uplynulého kalendářního roku se objevil také v Chance lize, když ve čtyřech zápasech pomohl Přerovu, za nějž naskočil mimo jiné i v duelu na ledě Draků. Stejně starý forvard Jan Kučera (na snímku vpravo) je poté místním odchovancem, který během minulé sezóny patřil k hlavním oporám dorostu i juniorky Mladých Draků Šumperk. Letos zatím odehrál tři utkání za juniory Olomouce a dal jeden gól. Talentovaný útočník, jenž se tak nyní může těšit na svou premiéru v mužské kategorii, je synem bývalého úspěšného hráče a později trenéra Draků Radka Kučery.