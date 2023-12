V současném kádru Draků je sice nejmenším hráčem, letošní sezónu však útočník Jakub Horký předvádí na ledě velké výkony. Aktuálně vévodí klubové produktivitě, naposledy pak při sobotní výhře 9:3 sestřelil Plameny ze Žďáru nad Sázavou neuvěřitelnými sedmi body (5+2).

Útočník Draků Jakub Horký, ilustrační foto | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Díky tomuto počinu vyrovnal nejlepší výkon v počtu gólů vstřelených hráčem v jediném utkání a z hlediska součtu získaných kanadských bodů pak jde na ligové scéně o nový rekord Draků.

Obdobný kousek se šumperskému lídrovi kanadského bodování povedl už před třemi lety mezi juniory. Tehdy přispěl bilancí 5+1 ke skalpu brněnského Warriorsu.

Pět branek v jediném zápase. Jaké máte pocity po takovém představení?

Určitě jsem rád, že mi to tam napadalo. Nejdůležitější však je, že jsem pomohl týmu. Toho si cením nejvíc.

Víte o tom, že se vám povedlo zapsat do historie Draků? Sedm bodů v zápase na ligové úrovni ještě žádný šumperský hráč v novodobé éře nezaznamenal…

Vůbec jsem to netušil. Asi mohu být na sebe hrdý (úsměv). Každopádně obrovskou zásluhu na tom mají samozřejmě i moji spoluhráči. Takže jim patří velké poděkování.

Asi vás nemine zápisné?

No, kluci už mi říkali, že levné to nebude (smích).

Co rozhodlo o tak vysoké výhře nad Žďárem, který vás v předchozích dvou zápasech porazil?

Hlavně jsme tentokrát přesně plnili pokyny trenérů, dělali na ledě to, co jsme si řekli a díky tomu se nám podařilo uspět.

Velký progres do mužstva vnesl hlavně trenér Michal Mikeska, který ale nyní odešel za lepší nabídkou do Přerova. Jak vnímá mužstvo jeho odchod?

Před zápasem se Žďárem jsme se snažili na to nemyslet a soustředit se hlavně na utkání. Ale co teď říct…, je to těžké. Pro nás je jeho odchod citelnou ztrátou.

Nemáte nyní také myšlenky na Chance ligu? Teď se vám povedlo na sebe hodně upozornit, letos se vám celkově daří. Myslíte, že by mohla přijít pozvánka z vyšší soutěže?

O tom jsem vůbec nepřemýšlel ani neuvažoval. Soustředím se, abych především podával kvalitní výkony v Šumperku.

A užíváte si prostor, který na ledě ve 2. lize máte.

Přesně tak (úsměv).

S naší třetí nejvyšší soutěží už máte zkušenosti také z Hronova a Ústí nad Labem. Tehdy jste odešel z prvoligového Šumperku právě za větším herním vytížením. Jak vzpomínáte na tato angažmá?

Určitě pozitivně. Vyzkoušel jsem si něco nového. Bral jsem to jako možnost se podívat dál, když do té doby jsem působil pouze v Šumperku a Olomouci. Na Hronov i Ústí vzpomínám rád.

V barvách ústeckého Slovanu jste měl potom možnost poznat legendu Chance ligy Jaroslava Roubíka. Jak na vás zapůsobil?

Určitě byla radost, zahrát si v jednom týmu s takovým zkušeným hráčem. I když v jedné lajně jsme se bohužel nepotkali. Ale v kabině jsme si v pohodě sedli, normálně se bavil s každým.

S letošním ročníkem asi můžete být spokojený. Pro někoho možná trochu překvapivě vedete v Šumperku týmovou produktivitu.

Užívám si to, i když ta čísla mohla být klidně i vyšší. Jsem hlavně spokojený, že se nám daří jako mužstvu a osobní statistiky se snažím neřešit. Myslím si, že všichni kluci makají, dřou a na ledě pokaždé odevzdají maximum.

Přesto umístění Draků by asi mohlo být lepší než deváté místo?

Taky jsme očekávali, že budeme v tabulce jinde, ale zase si myslím, že letošek je nesmírně vyrovnaný a každý může porazit každého. Mnohdy stačí jeden zápas, který vás buď vystřelí nahoru nebo naopak pošle dolů.

Letos bylo na spadnutí, že si zahrajete v jednom dresu se starším bratrem Michalem. Nakonec ale do žádného zápasu nezasáhl. Proč?

Začali jsme spolu trénovat, ale potom dostal práci hasiče, tudíž by kvůli směnám hodně chyběl na trénincích i zápasech. Proto z jeho angažmá v Šumperku nakonec sešlo. Letos zrovna slouží i na Štědrý den, tudíž na Vánoce nebude moct být ani s rodinou.