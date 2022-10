„Pro nás se ten zápas nevyvíjel úplně dobře už od prvního střídání, kdy jsme se vinou špatného nahození dostali icingem hned k nám do pásma a nemohli jsme se z toho špatného startu vyhrabat. Určitě se na nás úvodní dva góly dost podepsaly,“ prozradil úvodem trenér Draků Lukáš Majer

Na takový nepříznivý vývoj šumperská střídačka reagovala oddechových časem a zároveň střídáním gólmanů, kdy Lackoviče nahradil Hamalčík.

Jenže ani tato změna ráz zápasu nezměnila a také druhý šumperský brankář brzy lovil puk ze své sítě a později se navíc museli Draci bránit v oslabení.

Výrazněji se Šumperk dostal do hry až těsně před koncem úvodní části díky přesilovce, kterou ale nevyužil.

Naopak hosté svou výhodu zkraje prostřední periody přetavili ve čtvrtý gól, když asistenci u této trefy si připsal loňský tahoun Draků Tomáš Vildumetz.

A také v dalším průběhu druhého dějství počítali šance především hokejisté Poruby. A pokud se dostali do zakončení domácí hráči, většinou jen trefili náruč soupeřova brankáře.

Ostravským následně vyšel i nástup do poslední periody a za stavu 0:5 se schylovalo k hrozivému debaklu, který však Šumperk naštěstí ještě stačil odvrátit.

Nepovedený dojem ze sobotního utkání to ale přesto příliš nevylepšilo. O čisté konto připravil hosty pohotový David Bartoš a později snižoval z dorážky Patrik Čermák.

Těsně před koncem poté Šimon Jelínek neproměnil trestné střílení, jenž rozhodčí nařídil za úmyslné posunutí branky.

„Soupeř byl prostě produktivnější, efektivnější a silnější v zakončení. My jsme se dostávali zpátky do zápasu velmi těžce a v určitých fázích jsme to soupeřovi udělali hrozně málo nepříjemný. Měli jsme špatné vstupy do všech třetin a řekl bych, že Poruba celých šedesát minut zápas kontrolovala,“ řekl dále lodivod Šumperku.

„My jsme určitým způsobem bojovali a zkusili jsme to nějak zkorigovat. V závěru jsme si vypracovali nějaké šance, ale to bohužel nestačilo. Jednoznačně jsme měli a také chtěli navázat na předešlé dva vítězné zápasy jakýmkoliv způsobem, nicméně spousta špatných rozhodnutí nás dnes stála body,“ dodal smutně Lukáš Majer.

Kromě toho Šumperk navíc ztratil i univerzála Lukáše Motlocha, jenž sobotní klání nedohrál vinou poranění ramene.

Draci Pars Šumperk – HC RT TORAX Poruba 2:5 (0:3, 0:1, 2:1)

Branky a nahrávky: 42. Bartoš (Žálčík, Kunst), 52. Čermák (Křemen, Kadeřávek) – 4. Šlahař (Pšurný, Urbanec), 5. Šoustal, 12. Berisha (Šlahař, Klimíček), 23. Berisha (Vildumetz, Klimíček), 41. Střondala (Šlahař). Rozhodčí: Kostourek, Koziol – Roischel, Pěkný. Vyloučení: 3:3. Využití: 0:1. Diváci: 910.

Šumperk: Lackovič (5. Hamalčík) – Drtil, Dudycha, Kadeřávek, Eliáš, Hrachovský, Kunst – Průžek, Bartoš, Žálčík – Vachutka, Šuhaj, Jelínek – Svoboda, Motloch, Bernat – Horký, Čermák, Křemen. Trenér: Lukáš Majer.

Poruba: Bláha – Klimíček, Lemcke, Urbanec, Voráček, Sedlák, Krenželok, Mlčák – Šlahař, Pšurný, Berisha – Vildumetz, Toman, Střondala – Gřeš, Vachovec, Šoustal – Brodek, Pavlík, Häring. Trenér: Jiří Režnar.