Všichni proti všem dvakrát, následné rozdělení do dvou skupin. Lepší o deseti celcích, horší o zbývajících devíti. První čtyři z lepší skupiny si zajistí přímý postup do čtvrtfinále, zbylých šest mužstev plus dva týmy z horší skupiny se o čtvrtfinále poperou v předkolu. Dva nejhorší celky po základní části padají rovnou, tým na 13. místě se zachrání a sezona pro něj končí, mužstva na 14. až 17. příčce se ve skupině play-down poperou o dvě místa záchrany. Poslední z této skupiny padá, předposlední se porve o setrvání s nejlepším celkem druhé ligy.

No, snad se v tom neztratíte…

„Na stole bylo více variant a já jsem pro tuto variantu nehlasoval. Hlasoval jsem pro tříkolovou variantu, což znamená, že by se v tom třetím kole hrálo buď doma, nebo venku, ale já jsem ji chtěl hlavně z hlediska atraktivity,“ zmínil se pro Deník o svém postoji Vladimír Velčovský, ředitel šumperského klubu.

Druhá skupina bez derby?

Ačkoliv nikde není napsané, že Šumperk bude posléze hrát horší skupinu, vzhledem k pozici nováčka se to očekává. A Velčovský má strach, že druhá část základní části nebude fanoušky tolik táhnout.

„Zkušenosti činovníků z předchozího roku ukazují, že ta nižší část tabulky, kde bychom se my mohli ocitnout, není – při vší úctě k ostatním soupeřům – tolik atraktivní. Zřejmě bychom jezdili do Kadaně, do Ústí, do Sokolova, už by se u nás neukázaly ty lepší týmy a možná ani derby by nebylo. Proto jsem pro tuto variantu nehlasoval,“ říká a jedním dechem smířeně podotýká: „Ale byli jsme přehlasováni. Nejsem tomu nakloněn, ale budu se muset podřídit.“

Šéf Chance ligy Pavel Setikovský se pro Hokej.cz vyjádřil v duchu, že tříkolový systém s následným rozdělením by nebyl spravedlivý a vyvážený z hlediska domácího prostředí. To by ale zrovna Šumperku ve spojitosti s už zmíněnou atraktivitou soupeřů nevadilo.

Diváky přivábí i jinak

„Dvakrát by se tady mohla objevit Slavia, Kladno… takhle se tady objeví jednou,“ netěší Velčovského. Proto doufá, že Draci přivábí diváky i jinak.

„Samozřejmě, pokud se budeme pohybovat na hraně 12. místa, kdy bychom si mohli chytnout na předkolo, potažmo 13. místo, které by nás definitivně bez play-down zachránilo, tak by asi chodilo hodně lidí. Pokud se budeme pohybovat vyloženě dole s neatraktivními soupeři, viz Benátky, Kadaň a podobně, ačkoliv ještě jednou podotýkám, nechci se nikoho z těch týmů dotknout, tak si myslím, že pro oko diváka to nebude nic příjemného,“ tvrdí.

Další bod je široké zúžení, které se deklarovalo hned, když Šumperk, Kolín a Vrchlabí dostaly možnost se do Chance ligy přihlásit. Pro nováčky je tak riziko okamžitého pádu o patro níž výrazné.

„Velmi mě to znervózňuje. Je to alfa a omega a v podstatě o nic jiného nejde. Zachránit se a aklimatizovat,“ hovoří Velčovský o jasně vytyčeném cíli.

Uvědomuje si složitost úkolu, který před šumperským mužstvem bude. „Protože jsme tu soutěž dlouhodobě v minulosti hráli, mám k ní obrovský respekt a úctu, to stejné k soupeřům. Bude hrozně těžké, abychom se v soutěži udrželi. Věřím, že pro to uděláme maximum,“ uvádí.

Každopádně zůstává realistou. „Ve vztahu k příjmové stránce, partnerů klubu a současné koronavirové pandemii je to strašně těžké. Všechny kluby mají podobné problémy, my jsme ale přece jenom na okraji té hokejové mapy, nejsme žádné krajské město. Není to jednoduché, ale rád čelím výzvám, a proto jsme do toho i s tímto rizikem šli. Snad to zvládneme,“ přeje si.