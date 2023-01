Hrdinou utkání se stal gólman Jan Lukáš, který byl sice v zápise před utkání uveden jako olomoucká dvojka za Braňo Konrádem, na poslední chvíli však naskočil právě on. K dokonalosti a čistému kontu mu chybělo pouhých šest sekund. V čase 59:54 jej totiž poprvé překonal Daniel Kurovský.

To už ale Hanáci vedli 3:0. Do vedení je poslal Alex Rašner. Po fantastické střele do šibenice zvýšil Jakub Navrátil, který zapsal svou desátou branku v sezoně skutečně stylově.

VIDEO: Gól Jakuba Navrátila (zdroj: Instagram TELH)

Třinec si pak nevěděl rady hlavně s výborným Lukášem. Definitivní pojistku tak přidal až v poslední minutě do prázdné klece Lukáš Nahodil.

„Věděli jsme, že nás čeká velice těžký soupeř, protože Třinec hrál poslední zápasy výborně. Chtěli jsme hrát tak, abychom mu nedali moc prostoru, protože jsou silní na kotouči, a snažili jsme se hodně napadat. Myslím si, že se nám to povedlo,“ hodnotil trenér Mory Jan Tomajko.

„Získali jsme dvoubrankové vedení v první třetině. I ve druhé, hlavně v její první polovině jsme si vytvořili šance, které jsme ale nedali. Hráli jsme dobře i oslabení a třetí třetinu jsme se snažili nepouštět Třinec do šancí a to se nám povedlo,“ uzavřel kouč.

Olomouc se tak v tabulce posunula na páté místo a ukončila pětizápasovou vítěznou šňůru Ocelářů. V pátek na svém ledě přivítá v 18 hodin Litvínov.

HC Oceláři Třinec – HC Olomouc 1:3 (0:2, 0:0, 1:1)

Branky a nahrávky: 60. Kurovský (Roth, M. Doudera) – 10. Rašner, 18. Navrátil, 60. Nahodil (Rašner, Lukáš). Rozhodčí: Jeřábek, Šír – Rampír, Synek (Slovensko). Vyloučení: 1:2. Bez využití. Diváci: 3 794.

Třinec: Kacetl – Marinčin, Havránek, Čukste, J. Jeřábek, Roth, M. Doudera, Zahradníček – M. Růžička, Voženílek, Hrňa – Daňo, Hudáček, Nestrašil – Hrehorčák, M. Roman, Chmielewski – Kurovský, Dravecký, Buček. Trenéři: Moták a Országh.

Olomouc: Lukáš – Ondrušek, Rašner, Mareš, T. Černý, Řezníček, Švrček, Škůrek – Kunc, Knotek, Bambula – Plášek ml., P. Musil, Orsava – Kusko, Nahodil, Navrátil – Olesz, Anděl, Rutar. Trenéři: Tomajko a Žabka.