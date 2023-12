Už šestou výhru z posledních sedmi zápasů mají na kontě hokejisté Šumperku. První prosincovou sobotu Draci urvali dva body na ledě Hodonína, kde lépe zvládli penaltový rozstřel.

Draci na domácím ledě deklasovali Velké Meziříčí. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

V předzápasových prognózách převládal na straně šumperských fanoušků spíše pesimismus, neboť celek z podhůří Jeseníků dorazil na jih Moravy bez hlavních opor Tomáše Drtila a Richarda Nemce, kteří si tentokrát plnili své klubové povinnosti v Chance lize.

„Věděli jsme, že v Hodoníně budeme pod tlakem, protože to je velmi kvalitní mužstvo. Navíc jsme se nemohli opřít ani o prvního gólmana a ani o žádné posily. O to víc jsme museli být zodpovědní a kvalitní do obrany, což jsme byli," prozradil úvodem pro klubový web trenér Draků Michal Mikeska.

Pouze s jediným hráčem z juniorky a bez zraněných útočníků Antoníčka, Müllera a Scheutera potom dal Šumperk dohromady pouze tři kompletní pětky.

A navíc se musel obejít rovněž bez své brankářské jedničky Denise Irgla, jenž ve stejný den v barvách Vítkovic chytal duel juniorské extraligy proti Jihlavě.

Do brány Draků se tedy po delší době vrátil Milan Ryšavý. Gólman, který se v úvodu sezóny (stejně jako celý tým) hodně trápil, však nyní prožil velký večer a skvělým výkonem pomohl k cennému skalpu rozjetého Hodonína.

Proti favorizovanému soupeři předvedl pětatřicet úspěšných zákroků a k tomu přidal vychytané nájezdy. Pro mladého brankáře to následně byla premiérová výhra mezi muži Šumperku.

„I přesto, že nás soupeř výrazně přestřílel, zejména ve druhé a třetí třetině, tak vyložených šancí jsme mu moc nedopřáli. Když už nějakou měl, skvěle to chytil Milan Ryšavý, který dokázal, že i když se do brány moc často nedostává, tak je kvalitně nachystán. Takže velká poklona gólmanovi," řekl dále šumperský kouč.

Krejčí vyučoval v Olomouci chytrost i skromnost. Konec nečekali

Hodonínské střelce poté držel brankář Draků na uzdě až do poloviny utkání, kdy jej nakonec překonal zkušený Erik Hložánek, na jehož trefu ale našel odpověď chvíli před koncem druhé třetiny sváteční střelec Ludvík Rutar.

Na začátku třetího dějství si domácí dali zpoza brány kuriózní vlastní gól, který byl připsán šumperskému kapitánu Tadeáši Jarošovi.

Bohužel těsný náskok hosté nakonec neudrželi. Až od vlastní modré čáry našlápl k velkému sólu Tadeáš Talafa a z mezikruží trefil přesně.

Za stavu 2:2 došel duel do prodloužení, kde se však nerozhodlo a na řadu přišly nájezdy. A zatímco na domácí straně uspěl pouze exzlínský Jiří Karafiát, za Draky se prosadili Petr Kubíček a Pavel Skopal, což Šumperku vyneslo bonusový bod navíc.

„V prodloužení jsme měli tři čisté gólovky, tam bych to vytknul útočníkům, že s tím nenaložili správně. No a potom Pavel Skopal "in the house". Poslal to tam do vikýře a rozhodl nájezdy. Dva body jsou z Hodonína velmi dobré,“ dodal Michal Mikeska.

SHKM Hodonín – Draci Pars Šumperk 2:3 SN (0:0, 1:1, 1:1 – 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 30. Hložánek (Rauš, Weintritt), 53. Talafa (Švejda, Bachánek) – 39. Rutar (Vachutka, Danielčak), 46. Jaroš, rozhodující nájezd Skopal. Rozhodčí: Šico – Mikšík, Kučera. Vyloučení: 5:5. Využití: 0:1. Diváci: 754.

Hodonín: Piták– Švejda, Talafa, Rauš, Riedl, Sedláček, Zorko, Bílek – Karafiát, Luža, Dobiáš – Mach, Novák, Bachánek – Sajdl, Weintritt, Hložánek – Laciga, Štědrý, Krejčí. Trenér: Aleš Bachánek.

Šumperk: Ryšavý – Minařík, Dudycha, Jarmara, Rutar, Hohl, Kubíček – Vachutka, Šišolák, Jaroš – Danielčak, Nilsson, Horký – Przybyla, Polách, Skopal. Trenér: Michal Mikeska.