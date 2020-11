Joshua James Mácha. Možná, že tohle jméno budou fanoušci olomouckého hokejového týmu vyslovovat čím dál častěji. Osmnáctiletý útočník s kanadským občanstvím, za jehož jmény se skrývá zajímavý příběh, si totiž v pondělí odbyl za Kohouty extraligovou premiéru.

Útočník HC Olomouc Joshua James Mácha | Foto: hc-olomouc.cz/Alena Zapletalová

„Byl jsem na to hrozně natěšený. Snažil jsem se nebýt ve stresu, prostě si to užít. Je to pro mě splněný cíl,“ těšilo nadějného útočníka. „Před zápasem jsem byl takový trošku nervózní, ale pak jsem skočil na led, všechno to ze mě spadlo a byl jsem v pohodě,“ zmínil.