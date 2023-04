Oficiálně nic potvrzeno není, poslední setkání Jana Káni s novináři ale naznačilo mnohé. Nebo vše? Elitní extraligový útočník sice ještě nechtěl naplno během loučení s fanoušky v olomoucké Galerii Šantovka prozradit jméno nového zaměstnavatele. Otázky i odpovědi ale měly jeden jasný směr – Vítkovice.

Jan Káňa při posledním setkání s novináři v Olomouci | Foto: Deník/Ivan Němeček

Touha hrát o pohár, dojíždění, nová role v týmu nabitém hvězd a další narážky přítomných cílily do Ostravy, kde se však ještě bojuje v play-off. Klub tak těžko bude prozrazovat jména nových posil, dokud nebude po sezoně. Tipuje Káňa Rideru na titul?

„Popravdě vůbec nevím. Co kdyby mě pak nechtěli,“ zasmál se, pak zvážněl. Podobně to bylo během celého povídání. „Když jsem viděl sérii se Spartou, myslím si, že velkým favoritem je zase Třinec a jeho účelný hokej. I když hraje s Pardubicemi.“

O konci sezony

Zase ty Pardubice. Rodák ze Zlína na ně kvůli posledním zápasům za Moru nebude vzpomínat v dobrém. Čtvrtý duel čtvrtfinále nedohrál kvůli zranění. Po konci sezony se pak ani nemohl podívat na mobil. Nejen kvůli tomu, že těžko mohl otevřít jedno bolavé oko.

„Nechtělo se mi o tom nic číst. Bylo mi to všechno líto. Věděl jsem, že to byl můj poslední zápas, který skončil takhle, byl jsem smutný,“ přiznal autor dvou branek a dvou asistencí ve vyřazovacích bojích.

Celkově se uplynulá sezona kohoutů bude hodnotit jako úspěšná. Káňa to ale při své derniéře vnímá jinak.

„Spokojenost? Asi ne. Osobně jsem cítil, že se můžu rozloučit největším úspěchem, když nepočítáme titul z roku 1994. Všichni jsme se pro to snažili dělat vše, ale Pardubice jsou prostě nadstandardní mančaft. Jejich síla ve čtyřech formacích byla úplně odlišná,“ zmínil znovu sílu jednoho z adeptů na titul.

„Dokázali jsme se jim vyrovnat jenom tím, že jsme hráli jako tým. Nechali jsme tam všechno, hráli na hraně, někteří se zraněními. Bylo to o sebeobětování a uvědomil jsem si, že takový tým už třeba nikdy nepotkám,“ dodal.

O odchodu

Po necelých šesti sezonách se Haná Káňovi bude opouštět těžko. „Olomouc je pro mě domov. Mám tady rodinu, kamarády na celý život a nezažil jsem tu člověka, který by se ke mně choval škaredě,“ zmínil forvard.

„Ještě na začátku ledna jsem rozhodnutý nebyl. Zvažoval jsem pro a proti. Pořád si myslím, že odchod je pro mě tím nejlepším,“ uvědomil si.

Ve sbírce má 31leté křídlo titul s brněnskou Kometou z roku 2017, předtím zažil ve stejném klubu zisk dvou stříbrných a jedné bronzové medaile. V sezoně 2017/18 zamířil do Olomouce, kde se v posledních třech letech konečně proměnil v lídra. Teď je čas jít dál.

„Potřeboval jsem změnu. Když to řeknu škaredě, potřeboval jsem hrát o nejvyšší příčky. I když jsem tady zažil krásných šest let, necítil jsem, že bychom mohli v dalších sezonách bojovat o titul. Nejsem nejmladší a chci ještě vyhrát pohár,“ prozradil Káňa.

Nabídek měl více, co rozhodovalo? „Hrála roli vzdálenost a to, že v Olomouci mám rodinu. Nechci ji opustit a být někde daleko celý rok sám. Tak jsme s rodinou přemýšleli,“ nastínil.

I návrat ke kohoutům by v budoucnu samozřejmě dával smysl. „Může se stát cokoliv a ty cesty už se nesejdou. Ale byl bych rád, pokud bych se jednou mohl vrátit. Nevím kdy. Ta varianta v mé hlavě pořád je,“ přiznal hráč, který v posledních dvou ročnících nasbíral v 99 zápasech 77 kanadských bodů.

O Krejčím

To jsou pěkná čísla, která v posledním ročníku, po individuální stránce nejvydařenějším v Káňově kariéře, nakopl návrat Davida Krejčího.

„Krejča je stoprocentně jedním z vlivů, ale pomohl mi celý tým. Pomáhá tady jeden druhému. Kdyby tady byla špatná parta, neměl bych takové osobní výsledky. Děkuji celé Olomouci,“ vzkázal Jan Káňa.

Řešil se také fakt, že paradoxně byla z týmového hlediska sezona „po Krejčím“ úspěšnější než ta předešlá.

„Měli jsme sevřené půlky. Od začátku jsme věděli, že tady už nebude nikdo, kdo vezme puk za bránou a rozhodne zápas. Tak, jak to dělal Krejča. Všichni šli úplně na hranu,“ myslí si Káňa.

Hvězdná šestačtyřicítka nicméně bývalé spoluhráče bedlivě sledovala a z Bostonu poslala vzkaz i během play-off.

„Vzkázal, že když vyhrajeme jeden zápas v Pardubicích, všechny nás pozve na pivo. To byla velká motivace, proto jsme tam hráli skoro šedesát minut hráli 0:0,“ zasmál se bývalý Krejčího parťák z první formace.

O tom, co bude

Nahradí Olomouc takového lídra? Rozhodně může. V týmu rostou Jan Bambula s Jakubem Navrátilem.

„Bambus roste v dobrého extraligového hráče, možná si zkusí ještě zahraniční angažmá. Navrc je strašně šikovný. Je otázka, jak dlouho tady vydrží,“ řekl Káňa.

Mluví se o příchodech Petra Vrány, Erika Hrni z Třince nebo dokonce Jana Buchteleho z pražské Sparty. Jistý není ani návrat Karla Pláška za moře, Olomouc určitě bude mít o talentovaného forvarda z Přerova zájem.

Jistotu před startem nové sezony nemůže mít ani Káňa. Pokud zabrousíme do kádru Vítkovic, najdeme velká jména. Už nyní mají z útočníků smlouvu i na další rok borci jako Roberts Bukarts, Peter Mueller, Peter Krieger nebo Dominik Lakatoš. A nejsou jediní.

Dostal by Káňa v Rideře šanci v prvních dvou formacích? Měl by, Vítkovice ale teď chtějí projít přes Hradec do finále, nic jiného samozřejmě neřeší.

„O roli v týmu jsem se nějak nebavil. Navíc někteří lidé ještě pracují a zatím se nedívají úplně do budoucna,“ naznačil Káňa. „Můžou mi slíbit první lajnu, když nebudu hrát, skončím ve čtvrté. Bude to o mně,“ dodal závěrem.