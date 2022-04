„My jsme samozřejmě celou tu finálovou skupinu 2. ligy pečlivě sledovali a od začátku byli přesvědčení, že ji vyhraje Tábor, i když závěr se hodně zamotal. Ale po pátečním zápase, kdy Jihočeši uspěli ve Dvoře Králové, bylo víceméně jasné, že si svou šanci doma s Novým Jičínem nenechají ujít a naše příprava tedy už s předstihem směřovala k tomuto soupeři,“ prozradil Deníku šumperský trenér Martin Janeček.

Výsledky táborského mužstva následně stojí a padají především na výkonech ostříleného harcovníka Lukáše Endála.

Bývalý útočník Slavie či Pardubic je bezesporu největší personou týmu, ve kterém však najdeme třeba i zkušeného obránce Kamila Černého, jenž dříve hrával extraligu za Karlovy Vary a Litvínov.

„Co se týká Tábora, tak z těch tří týmů je doopravdy asi jediným, který by stál o postup do vyšší soutěže, o to víc to budeme mít složitější,“ míní dále kouč Draků, který se na soupeře pro baráž byl podívat v Novém Jičíně a jeho kolega Lukáš Majer potom navštívil ještě jeden duel Tábora v superfinále.

„Jsme přesvědčení, že level Chance ligy je pořád o něco výš, ale na druhou stranu víme, že velkou silou protivníka může být euforie z vítězství, navíc mají obrovskou podporu od diváků. Opravdu se musíme poctivě připravit, nebude to jednoduché,“ varuje zkušený stratég.

Otázkou pak bude, jak se na šumperském týmu projeví nebývale dlouhá pauza bez zápasu, když rozhodující duel play down proti Ústí absolvovali Draci téměř před měsícem a od té doby už pouze jen trénovali.

„Je pozitivní, že stále máme v hlavách úspěšnou a skvěle zvládnutou sérii se Slovanem, nicméně ta pauza je opravdu dlouhá. Začali jsme ji tím, že jsme klukům dali deset dní volna, aby si pořádně odpočinuli a měli čas se na chvíli odreagovat od hokeje. Potom jsme opět rozjeli přípravu na rozhodující boje sezóny. Chtěli jsme samozřejmě domluvit i nějaké přátelské zápasy, jenže to termínově vůbec nevycházelo. Řada týmů už mezitím měla po sezóně, tak jsme si alespoň dvakrát zahráli modelové utkání mezi sebou,“ vysvětluje Martin Janeček.

„Snad jsme tu přípravu nakonec naplánovali a rozfázovali tak, abychom na konci mohli slavit záchranu. Teď bude záležet jenom na nás a na hráčích, je se s tím popereme. Musíme zkrátka navázat tam, kde jsme skončili s Ústím. Do série proti Táboru každopádně jdeme s respektem,“ dodal závěrem Martin Janeček.

Tabulka skupiny 2. ligy o postup do baráže

1. HC Tábor 4-3-0-0-1 17:11 9

2. HC Rodos DK 4-2-0-0-2 14:12 6

3. HK Nový Jičín 4-1-0-0-3 11:10 3

Rozpis baráže o Chance ligu

Šumperk – Tábor (středa 13. dubna)

Šumperk – Tábor (čtvrtek 14. dubna)

Tábor – Šumperk (neděle 17. dubna)

Tábor – Šumperk (pondělí 18. dubna)

Šumperk – Tábor (čtvrtek 21. dubna)

Tábor – Šumperk (sobota 23. dubna)

Šumperk – Tábor (pondělí 25. dubna)

Ve všední dny se hraje v 18 hodin, víkendové duely jsou na programu od 17 hodin