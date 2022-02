Naději na klidné dvanácté místo mohli živit pouze v případě výhry na ledě Jihlavy a přestože Duklu o dva pokusy přestříleli, domů si vezou jasnou porážku 5:1.

„Dneska byla od první minuty na hráčích vidět obrovská křeč, která vyplynula z minulé porážky. V hlavách jsme měli takový ten ideální scénář, ten se nám ale trošku zhroutil minulou prohrou s Třebíčí, a to bylo dnes vidět ve výkonu,“ řekl na klubovém webu trenér Draků Martin Janeček.

Zubři skončí pátí! Gól vteřinu před koncem nemrzí

Favorizovaní domácí nabourali plány Draků již na začátku střetnutí dvěma brankami, které dali v rozmezí necelé minuty.

Jihlavě poté vyšel také nástup do druhého dějství, kdy přidala další trefu a svůj třígólový náskok kontrolovala až do poloviny třetí periody.

Teprve ve 48. minutě se poprvé dostali ke slovu také hokejisté Šumperku a Tomáš Vildumetz parádní dělovkou propálil Žukova v jihlavské kleci a vykřesal jiskru naděje.

Ta však zhasla po dalších pěti minutách, když si ve svém osmém utkání mezi muži zapsal svůj třetí gól a celkově šestý kanadský bod osmnáctiletý talent Dukly Matouš Menšík.

Definitivně zpečetili domácí hráči tříbodový zisk díky využité přesilovce pouhých čtrnáct vteřin před koncem pondělního zápasu.

„Hráči sice tvrdě pracovali, ale dneska by nám tam nespadlo fakt vůbec nic. My jsme potřebovali dát jenom kontaktní branku během prvních dvou třetin nebo na začátku té třetí, ale to se nám nepovedlo, trefili jsme se až ke konci. Pak jsme to samozřejmě otevřeli. A ačkoliv jsme dřeli až do konce, tak Jihlava tu naší otevřenou hru ještě dvakrát potrestala. Naším největším úkolem je teď zvednout klukům hlavy, aby se nebáli hrát, protože stále hrajeme o to, zda budeme v dalších bojích začínat doma,“ dodal šumperský lodivod.

HC Dukla Jihlava – Draci Pars Šumperk 5:1 (2:0, 1:0, 2:1)

Branky a nahrávky: 6. Harkabus (Zadražil, Helt), 7. Seman (Havránek), 26. Juda (Kachyňa, Chvátal), 53. Menšík (Helt, Seman), 60. Havránek (Kowalczyk, Zadražil) – 48. Vildumetz (Kindl, Žálčík). Rozhodčí: Horák, Valenta – Maštalíř, Polák. Vyloučení: 6:6. Využití: 1:0. Diváci: 861.

Jihlava: Žukov – Bilčík, Mareš, Kowalczyk, Eliáš, Kachyňa, Chvátal – Jungwirth, Skořepa, Havránek – Harkabus, Zadražil, Helt – Cachnín, Juda, Čermák – Seman, Menšík. Trenér: Viktor Ujčík.

Šumperk: Mokry – Pěnčík, Drtil, Rutar, Hrachovský, Březák, Řezáč – Vildumetz, Kindl, Žálčík – Vachutka, Kohút, Kratochvíl – Furch, Šilhavý, Šuhaj – Antoníček, Macuh, Spratek - Horký. Trenér: Martin Janeček.