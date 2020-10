„Pokud bychom opravdu hráli, mužstvo by se znovu společně sešlo už v pondělí. Zatím poslední zpráva je ale taková, že minimálně do 3. listopadu se nic dít nebude,“ prozradil v pátek dopoledne Deníku trenér šumperských hokejistů Martin Sobotka.

Jeho mužstvo je coby nováček Chance ligy momentálně v neúplné tabulce naší druhé nejvyšší soutěže na 14. místě, když v devíti odehraných zápasech posbírali Draci sedm bodů.

Jak z pozice trenéra hodnotíte dosavadní vystoupení Draků v letošní Chance lize?

Asi taková zlatá střední cesta. Není to nějaký vyložený průšvih, ale hitparáda taky ne. Vůbec se nám nevydařila utkání ve Vsetíně a doma se Slavií, ve kterých se nám nepovedlo ani skórovat. Smůlu jsme měli na ledě Litoměřic, kde jsme inkasovali rozdílovou branku krátce před koncem v oslabení. Na druhou stranu máme za sebou i dobré zápasy.

Fanoušky určitě potěšila zejména jasná výhra nad Frýdkem-Místkem a potom úspěch v derby na ledě Prostějova.

Z naší strany tohle byla dobrá vystoupení. Uvidíme, jak všechno dopadne v souvislosti s pandemií, všichni bychom samozřejmě už zase rádi pokračovali v rozdělané práci a chtěli navázat na tyto úspěchy.

Mladému týmu Draků se před sezónou nevěřilo. Ale zatím ukazuje, že hrát se dá s každým. Kromě zmíněných dvou výher se vám povedlo sehrát (i přes porážky) vyrovnané partie s favorizovanou Jihlavou či Havířovem.

Jenže právě v těch rozhodujících momentech nám zatím chybí ty potřebné zkušenosti. Třeba ve zmíněných Litoměřicích dokážeme ke konci srovnat na 3:3, ale pak pustíme soupeře do přesilovky, ze které rozhodne. Starší kluci už by si to pohlídali. Nebo naposledy doma s Benátkami za stavu 1:1 dostaneme v závěru rozdílový gól ve vlastní přesilovce. Ti mladí kluci chtějí za každou cenu hrát, lítají po ledě, ale často z té přemíry snahy přijde zbytečná chyba, která nás stojí výsledek. Ještě si nedokážeme delší dobu udržet stabilní výkonnost jako ta zkušená mužstva, na tom musíme zapracovat.

Všem sportovcům ale vystavila stopku přísná omezení v souvislosti s pandemií koronaviru. Asi bude těžké se vrátit do zaběhnutého kolotoče. Nevypadá to, že by po avizovaných dvou týdnech měla skončit. Nikdo pořádně ani neví, co bude zítra…

Je to nepříjemné. Ta omezení jsme měli už v hlavách při posledním zápase doma s Benátkami, čímž ale neomlouvám prohru. Každý už v té chvíli nevěřil, že se bude jednat o čtrnáct dní. Klidně to muže být i měsíc nebo déle…

Současný stav vám vzal každodenní činnost a rutinu, nesmíte společně trénovat. Jak probíhá příprava a kontakt s mužstvem?

Hráči mají individuální plán a věřím, že ho plní. Těžko mohu pravidelně sledovat všech dvacet hokejistů. Navíc jim nejsem v tuto chvíli ani nic schopen říct, když nikdo neví, co bude dál a hlavně kdy. Byl jsem teď ve spojení jen s obráncem Jakubem Řezáčem, protože měl nějaké zdravotní potíže. Situaci však pravidelně konzultuji se šéfem klubu panem Velčovským a realizačním týmem.

Jak trávíte nedobrovolnou pauzu vy?

Čtrnáct dní jsem zatím strávil většinou doma. Teď od čtvrtka jsem u kamaráda na chalupě, kde mu pomáhám s různou prací. Pokud se současný stav protáhne, budu se muset ohlédnout po nějaké brigádě.

Hovoří se o možnosti, že by se mohly v příštím týdnu za dodržení přísných hygienických podmínek, pravidelných testů a bez diváků rozjet alespoň profesionální soutěže. Myslíte si, že by se to mohlo týkat i Chance ligy?

Pokud by tu výjimku dostala hokejová extraliga či první fotbalová liga, nevidím důvod, proč by nemohla znovu začít i naše soutěž. Většina mužstev už je stejně promořená, ale nechci nad tím nějak polemizovat. Je to těžká, nepřehledná situace a nejsem epidemiolog.

Pokud to nařízení dovolí a soutěže se rozjedou, hodně se diskutuje o tom, zda má vůbec cenu hrát bez diváků.

Pro majitele klubů to je opravu problém, jsou tam velké finanční ztráty. Samozřejmě je pro všechny lepší, když můžete hrát před zaplněnými ochozy, ta kulisa na stadiónech prostě chybí. Na druhou stranu všichni chceme hrát a ne jenom stát a čekat, co bude, takže bychom se asi nakonec smířili i s variantou zápasů před prázdnými tribunami. Nebo soutěž posunout a pak začít třeba ve zkráceném programu i s fanoušky na stadiónech. Co je lepší? Ideální řešení v tuto chvíli podle mě neexistuje.