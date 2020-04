Před sezonou přišel nový trenér a ten si vybíral hráče. Všechno to klapalo, jak mělo. Šumperk svoji soutěž ovládl s luxusním náskokem 35 bodů. Poté ale bylo zrušeno play-off a následně i kvalifikace o postup. Nyní už Draci tři týdny čekají na nějaké vyjádření, aby mohli začít skládat kádr a připravovat se na soutěž.

„Jsme ve veliké nejistotě, protože asi každý chápe, že mužstvo se jinak připravuje na druhou ligu a jinak na Chance ligu. Nelze s nikým jednat. Hráčům není co nabídnout. Na otázku, co budeme hrát, odpovídám, že nevím,“ prozradil ředitel šumperského hokejového klubu Vladimír Velčovský.

Ten přiznal, že ukončení soutěže je velká čára přes rozpočet: „Plány nám to zkřížilo fatálně. Do týmu jsme hodně investovali. Od přípravy, přes samotný soutěžní rok a těsně před branami semifinále se celý proces zastavil, takže řekněme, že je to vyhozená, zničená investice,“ lituje.

Draci totiž přišli o peníze ze vstupného i prémie, které měli dostat za postup do finále, či následně do vyšší soutěže. Škody jsou v řádech stovek tisíců, a proto klub z podhůří Jeseníků musel začít šetřit.

„Co se týká hráčského kádru, tak druhá liga je amatérská soutěž, smlouvy nepodléhají zákoníku práce. Vlivem vládního usnesení byly hráčům ukončeny smlouvy, které ve druhých ligách být nemusí. Hráč má to, co si dohodne s klubem. S hráči jsem v kontaktu a čekám a čekám. Byl bych rád, kdyby tento mančaft zůstal,” věří šéf klubu.

Postup? Muselo by se jednat

O osudu sezony by měl řídící orgán rozhodnout do poloviny dubna. A když nabídne Drakům postup? „Momentálně na to finančně připraveni nejsme, ale mám od některých sponzorů přislíbené navýšení. Nicméně situace, kterou prožíváme v republice, by to mohla zkřivit,“ přiznává Velčovský. Ale zájem šumperského hokeje je obrovský. Pokud taková nabídka přijde, očekává vrchní představitel klubu, že dostanou alespoň čtrnáct dní na rozmyšlenou.

„Souhlas bych udělil a okamžitě začal jednat. První liga bude pro sponzory zajímavá a prestižní. Myslím si, že bychom mohli do léta dát dohromady tak osmdesát procent,“ pokračuje s tím, že ani ve druhé lize není možné sehnat ještě před startem sezony veškeré finance. Celky vždy seženou většinu a zbytek loví v průběhu sezony. Nyní však klub musí zajistit ještě o pět až šest milionů více.

„Uděláme všechno proto, abychom to mohli hrát, protože si to zasloužíme a už jsme tuto soutěž hráli. Finanční situace není v tomto období jednoduchá. Je hodně špatná, ale to je napříč sporty a napříč hokejem, takže já si myslím, že podobné starosti budou mít všichni,“ zakončil Velčovský.