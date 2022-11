Nejlepší brankáři TELH

(úspěšnost zásahů):

1. Jan Lukáš (OLO) 95,26%

2. Dominik Frodl (PCE) 94,48%

3. Dominik Furch (KOM) 94,08%

4. Gašper Krošelj (MLB) 93,20%

5. Branislav Konrád (OLO) 93,14%

„Čísla spíš nesleduji, zkontroluji je tak jednou, dvakrát za sezonu. Řeknu si většinou, že bych to měl zlepšit. Letos mě to ale zatím trefuje, mám i dobře postavené tyčky. Snad to tak půjde dál,“ zaklepal na tiskové konferenci po domácí výhře kohoutů 2:0 nad Karlovými Vary.

Třetí výhra v řadě. Lukáš vynuloval Energii, Moru nezastavil ani odvolaný gól

„Hráli jsme dobře defenzivně, převážnou část zápasu jsme si hlídali nepříjemné brejky Varů a k velkým věcem je nepouštěli. Klukům patří dík a jedeme dál,“ vrátil se Jan Lukáš ke třetí výhře Mory v řadě.

Díky ní si Hanáci upevnili prestižní postavení v silné elitní čtyřce soutěže. „Klíčem je pokora. Jestliže nás někdo doteď nebral úplně vážně, to neřešíme, my jsme byli nepříjemní vždycky. Zvlášť doma. Letos nám to zatím lepí,“ je spokojen 29letý gólman, zároveň ale ví, že nikdo nesmí polevit:

„Snažíme se fakt pracovat na každém tréninku a pak to přenést do zápasu. Víme, že začátky ročníku jsou důležité, teď je třeba nasbírat co nejvíce bodů, protože výkyv formy přijde na každý tým.“

Pustí do klece posilu Sedláčka?

Nedá se nic dělat, v minulé sezoně skvěle chytající Jakub Sedláček si musí na první šanci v bráně Olomouce počkat.

„Tohle přesně je hokej, zničehonic dopadne situace tak, že najednou chytám já. Přitom první měsíc jsem se do brány moc nedostal, protože Braňo podával kvalitní výkony. Teď je to naopak, snad to vydrží,“ přeje si Jan Lukáš.

Jedním dechem ale zmínil: „Příchodem Kuby (Sedláčka) jsem se trošku uklidnil, nestojí to celé jen na mně, člověk si může odfrknout. Kdybych byl sám, přece jenom by nějaká nervozitka možná byla.“

Zápasový program má Mora momentálně náročný. Minulý pátek boj v Mladé Boleslavi, v neděli těžký mač na Spartě, úterý přineslo domácí triumf nad Energií a už ve čtvrtek zajíždí Hanáci na led vedoucích Pardubic k televiznímu duelu. Dostane famózní Jan Lukáš volno a pustí do klece Sedláčka?

„To není otázka na mě, ale já chci určitě co nejvíc chytat. Důležité je pro mě podávat stabilní výkon, zbytek neřeším,“ odpověděl Lukáš na dotazy novinářů.

Žabka: Děláme týmová rozhodnutí

Vzhledem k tomu, že kohouti hrají obden, trenéři určitě musí počítat s variantou prostřídání strážců brankoviště.

„Tohle řešíme ze dne na den. Snažíme se dělat týmová rozhodnutí, ale hlavní slovo má trenér brankářů. Jsme rádi za to, že to Honzovi takhle jde,“ řekl Boris Žabka.

Případný skalp vedoucích Pardubic by každopádně byl dalším parádním výsledkem pro rozjetou Olomouc. A čísla hovoří jasně, s kým by byla na výhru šance. Mora s Lukášem v bráně ovládla pět ze šesti utkání.

Duel na pardubickém ledě startuje ve čtvrtek v 18 hodin, přímý přenos odvysílá O2 TV Sport.

Tihomir Bujan: Jednání s Redstonem byla korektní, z týmu cítím potřebnou energii