Rodák z Liptovského Mikuláše se tak po dlouhých letech strávených na českých kluzištích vrací zpátky domů na Slovensko.

Účastník světových šampionátů do osmnácti a dvaceti let většinu svého času v České republice odehrál ve Vítkovicích, kde se přes dorost a juniory postupně propracoval až do nejvyšší soutěže, ve které absolvoval 46 utkání.

Právě z ostravského klubu pak loni v létě zamířil do Šumperku, v jehož barvách během 32 zápasů nasbíral solidních dvacet kanadských bodů (10+10).

Kromě Draků si forvard menšího vzrůstu Chance ligu v minulosti vyzkoušel také v dresu Poruby a Havířova.

Po řadě zajímavých posil tak Šumperk zapisuje další ztrátu. Z loňského kádru již Draky opustili Jan Milfait (Ústí nad Labem), Tadeáš Jaroš (Anglet, Francie), Daniel Kabelka, Richard Záruba (oba Havířov), Tadeáš Král, Ondřej Ševčík (oba Přerov) či Jan Kučera (Olomouc).