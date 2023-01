„Po dlouhé době se totiž musíme v juniorce spoléhat na defenzivní systém, protože my a Chrudim máme v celé soutěži nejméně nastřílených gólů. Takže pokud se chceme udržet, musíme poctivě bránit. V minulých letech jsme byli zvyklí, že pokaždé dáme alespoň pět gólů a směrem dozadu to tak bylo volnější. Teď je to jinak,“ prozradil úvodem trenér šumperské juniorky Petr Rutar.

Dva góly hned v úvodu

Mladí Draci tentokrát těžili především z parádního začátku, když se proti Porubě ujali vedení po pouhých třiceti vteřinách hry a záhy svůj náskok navýšili.

Definitivní pojistku pak přidali krátce za polovinou utkání v přesilovce. Poslední dějství následně přineslo svižný hokej nahoru dolů, leč skóre se již nezměnilo.

Šumperk tak nyní ztrácí v tabulce východní skupiny na čtvrté Ostravany už pouhé tři body a zároveň úspěšně uniká svým pronásledovatelům Chrudimi a Havířovu.

„Většinu zápasu jsme po stránce systému zvládli tak, jak bychom si asi představovali. Důležitým faktorem bylo, že jsme nasadili pět dorostenců. Kluci to zvládli a pomohli nám. Pokud bychom měli hrát ve dvanácti lidech, to by byl problém,“ naráží šumperský kouč na absence v mužstvu.

„Je pozitivní, že jsme se k Porubě přiblížili v tabulce. Navíc pokud vyhrajete venku, je potřeba výsledek potom potvrdit i doma, což se nám tentokrát podařilo, takže jsme spokojení,“ odkazuje Petr Rutar na páteční výhru 4:3 na ledě Chrudimi.

V následujícím týdnu čeká šumperské juniory série tří utkání na domácím ledě, na kterém se postupně střetnou s Chomutovem, Havlíčkovým Brodem a Přerovem.

HK Mladí Draci Šumperk – HC RT TORAX Poruba 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)

Branky a nahrávky: 1. Jeřábek (Minařík, Slováček), 4. Seidenglanz (Miškovský), 33. Slováček (Minařík, Šotkovský). Rozhodčí: Barek – Jiruška, Kopecký. Vyloučení: 2:3. Využití: 1:0. Diváci: 101.

Šumperk: Ryšavý – Cabadaj, Netolický, Plhal, Souček, Jarmara, Cekr – Slováček, Karas, Seidenglanz, Tomeš, Miškovský, Minařík, Najman, Šotkovský, Szabó, Jeřábek. Trenér: Petr Rutar.

Poruba: Slíž – Fišara, Kalužík, Kosina, Černý, Činčala, Falhar, Shevchuk – Wawrzkiewicz, Halata, Moravec, Krčmarský, Elze, Stasjuk, Prokeš, Gnap, Skřipčák, Šrubař, Koudelný. Trenér: Tomáš Potěšil.

