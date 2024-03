Deset porážek v řadě a dost! Ligoví junioři Mladých Draků Šumperk dokázali v pravý čas znovu zabrat a definitivně si zajistili účast v letošních vyřazovacích bojích.

Junioři Mladých Draků Šumperk na svém ledě zaskočili suverénní Vsetín. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Černou šňůru ukončili páteční těsnou výhrou 3:2 na ledě Chrudimi, kde hattrickem zazářil útočník Kryštof Seidenglanz.

Tento výsledek pro celek z podhůří Jeseníků znamená s konečnou platností místo v elitní osmičce ligy juniorů.

V neděli následně Šumperk uspěl i před domácími fanoušky, když ukončil dvacet zápasů (!) trvající vítěznou sérii Vsetína.

„Je to pěkné, ale beru to jako každé jiné utkání. My jsme především chtěli jakkoliv zabodovat a musím říct, že ten zápas se nám po dlouhé době opravdu vydařil po všech stránkách,“ neskrýval spokojenost po skalpu suverénních Valachů trenér šumperské juniorky Radek Kučera.

Po bezbrankové první části se domácí hokejisté během prostředí periody dopracovali k náskoku 3:1, jenže hosté stačili rychle kontrovat na rozdíl jediné branky.

Vítězné loučení Draků a vyhlášení ankety. Play-off se letos nekoná

Těsný náskok pak Mladí Draci úspěšně, leč s vypětím všech sil hájili až do samotného závěru. Definitivní razítko cenného tříbodového zisku dal v poslední vteřině střelou do opuštěné klece při vsetínské power play o víkendu mimořádně produktivní Kryštof Seidenglanz, jenž v neděli kromě gólu zapsal i dvě asistence.

„Myslím si, že jsme dobře bruslili, snažili se často střílet, vyšly nám i přesilovky, takticky jsme to zvládli skvěle. Kluky musím tentokrát pochválit, hráli velice zodpovědně,“ pokračoval v pozitivním duchu Radek Kučera.

Jeho svěřence čeká tento pátek poslední duel základní části na ledě brněnské Techniky, pak se Šumperk vydá vstříc play-off, kde podle konečného umístění narazí buď na Havlíčkův Brod nebo Chomutov.

„Věřím, že nám povedený závěr před rozhodující fází sezóny zase zvedne sebevědomí. Navíc se nám postupně vrací hráči z marodky, takže pro play-off snad budeme zase kompletní,“ přeje si závěrem lodivod Mladých Draků.

HK Mladí Draci Šumperk – VHK ROBE Vsetín 4:2 (0:0, 3:2, 1:0)

Branky a nahrávky: 21. Izák (Plhal, Seidenglanz), 26. Cekr (Seidenglanz, Izák), 34. Bařica (Němec), 60. Seidenglanz – 25. Koláček (Mošnička), 35. Juráň (Fojtík, Hrdý). Rozhodčí: Čelechovský – Horák, Kaprál. Vyloučení: 4:8. Využití: 1:0. V oslabení: 1:0. Diváci: 100.

Šumperk: Putin - Němec, Plhal, Souček, Jarmara, Cekr, Vrána - Bařica, Lichner, Izák, Netolický, Haas, Seidenglanz, Tomeš, Szabó. Trenéři: Radek Kučera a Ivan Alka.