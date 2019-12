První část nabídla divokou podívanou, když Valaši v úvodu trefili tyč domácí branky, Mladí Draci pak stačili zahodit hned tři gólovky, aby se nakonec jako první ujali vedení hosté ze Vsetína.

Šumperku se přesto podařilo rychle otočit skóre na svou stranu, když se nejprve prosadil Jakub Horký a krátce po něm při vlastním oslabení skóroval kapitán David Haluza.

Jenže z náskoku se domácí příliš dlouho neradovali. Vsetín pokračoval v početní výhodě a ihned po jejím skončení srovnal krok – 2:2.

Jeden z klíčových momentů utkání se poté odehrál v závěru prostřední periody, kdy gólman hostů po skrumáži v brankovišti sekl do choulostivých partií jednoho ze šumperských hráčů.

Za tento prohřešek si vykoledoval pět minut plus trest do konce utkání a musel tak místo mezi tyčemi přenechat svému náhradníkovi.

Bohužel nabídnutou výhodu Šumperk nevyužil a naopak největší šanci měli hosté, když v oslabení ujeli do brejku. Gólman Bobo Venouš si ale s nájezdem soupeře poradil.

Během třetího dějství pomalu duel směřoval do prodloužení, když v 54. minutě Vsetín ranou z první strhl výsledek ve svůj prospěch.

V samotném závěru ještě Mladí Draci odvolali brankáře a zkusili štěstí se šesti hráči v poli, skóre se však již nezměnilo.

„Bohužel v posledních zápasech se pořád potýkáme s tím, že z každé formace nám vždy někdo vypadne, to se potom těžko hraje. Ale je potřeba uznat, že Vsetín byl dnes o něco lepší a vyhrál zaslouženě,“ konstatoval krátce trenér juniorky Mladých Draků Šumperk Petr Rutar.

Další extraligové utkání sehrají jeho svěřenci znovu doma, když v neděli 15. prosince od 16.15 hodin přivítají mužstvo Poruby.

HK Mladí Draci Šumperk – VHK ROBE Vsetín 2:3 (2:2, 0:0, 0:1)

Branky a nahrávky: 11. Horký, 12. Haluza (Blaháček) – 9. Vavřík (Klímek, Hilšer), 13. Zeman (Hilšer, Ondračka), 54. Pospíšil (Liss, Vrána).

Šumperk: Venouš – Blaháček, Holub, Štrbík, Plhal, L. Cekr, F. Cekr, Ott – Horký, Štefanišin, Drlík, Šembera, Haluza, Kesler, Vogel, Poledna, Kavan, Habrman. Trenéři: Petr Rutar a Ivan Alka.