Vítězstvím zahájili letošní hokejovou sezonu junioři Mladých Draků Šumperk, když v pátečním přípravném utkání zvítězili na ledě Techniky Brno. Všechny góly zápasu padly až ve třetí části.

Juniorka Mladých Draků. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl

„Byl to takový klasický první přípravný zápas plný nepřesností. Soupeř měl oproti nám užší kádr, ale zase byl o týden dřív na ledě. My jsme nasadili čtyři formace, dali prostor i některým klukům z dorostu. Hlavně to byl test hráčů, co bojují o místo v základu,“ konstatoval pro Deník trenér šumperské juniorky Petr Rutar.