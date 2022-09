Kolouch v Olomouci absolvoval prakticky kompletní letní přípravu, do startu extraligy zbývá 16 dní a nyní je jasné, že jeden z nejlepších olomouckých střelců posledních sezon míří poprvé v kariéře do zahraničí. Proč?

„Existuje spousta důvodů. Nebyl jsem spokojený se svou rolí v týmu, a když se naskytla možnost odejít, byl jsem velice rád, že mi zavolal Graz,“ uvedl Petr Kolouch pro oficiální web rakouského celku. „Je to poprvé, co budu hrát v zahraničí, ale vždycky jsem to chtěl vyzkoušet,“ dodal.

Kohouti se tak rozloučili se zkušenou stálicí ofenzivy posledních čtyř sezon. Osudná se mu dle všeho stala konkurence, prostor by měli dostávat hlavně centři Jan Knotek, Lukáš Nahodil, Lukáš Anděl nebo zbrusu nová posila z Jihlavy Matouš Menšík. A to ve středu útoku mohou naskočit ještě Jakub Navrátil či Lukáš Klimek.

Fürst: Nerozcházíme se ve zlém

„Vypadalo to tak, že by v sezoně nedostával tolik prostoru. Z tohoto důvodu jsem se domluvili na ročním přerušení kontraktu,“ řekl Deníku generální manažer HC Olomouc Erik Fürst.

„Petr u nás hrál dlouho a rozhodně se nerozcházíme ve zlém. Odchází do týmu, ve kterém jeho role bude podstatně výraznější, než by byla tady. Přejeme mu hodně sportovních úspěchů a ať se mu sezona vydaří,“ dodal šéf Mory.

A jaké cíle má před sebou Petr Kolouch v týmu, který v minulé sezoně vypadl v osmifinále play-off se Znojmem?

„To je těžká otázka, protože zatím jsem tým pořádně nepoznal. Ale v každém případě chceme do play-off a bojovat o co nejlepší umístění. Doufám, že naplno ukážu svůj potenciál a ukážu to nejlepší, abych pomohl týmu k dosažení cílů,“ uzavřel odchovanec Vítkovic.

Za Moru debutoval další Galvas! Výhru ale neslavil, Kohouti v Trenčíně padli