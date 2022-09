„Jednoznačně jsme dnes měli bodově potvrdit výsledek z předešlého klání. Začátek zápasu jsme měli výborný, úvodní minuty byli aktivní, dostávali se do forčekinku, měli šance, bohužel nás protivník vyškolil v efektivitě při zakončení, to nás srazilo dolů,“ prozradil úvodem po nepovedeném zápase trenér Šumperku Lukáš Majer.

Hosté se ujali vedení hned v 5. minutě zásluhou Patrika Miškáře. Za domácí mohl odpovědět Šimon Jelínek, když ujel do samostatného úniku, ze kterého sice procedil kotouč mezi betony gólmana, jeho pokus však nakonec skončil na tyčce.

O chvíli později potom Draci trestuhodně netrefili odkrytou klec a naopak Jihlava přidala ještě do přestávky druhou trefu, která se nakonec ukázala jako vítězná.

Následně celek z podhůří Jeseníků promarnil dvě přesilové hry, Dukla poté těsně před polovinou utkání svou početní výhodu přetavila ve třetí gól, trefila se její olomoucká posila Tobiáš Handl.

V dalším průběhu hry bylo k vidění ze strany Draků marné dobývání soupeřovy svatyně, přesto se Šumperk za neutuchající snahu dočkal a důrazný Jiří Průžek vykřesal malou jiskru naděje snížením na 1:3. Jenže na jeho zásah dokázal soupeř záhy odpovědět a bylo po nadějích.

„Během třetí třetiny jsme se do toho ještě nějakým způsobem dostali a povedlo se nám snížit. Nicméně místo toho, abychom se dotáhli ze své aktivity na rozdíl gólu a mohli jít do závěrečného tlaku, tak inkasujeme úplně hloupou branku, takové momenty nás pak těžce sráží do kolen. Těžko se můžeme vymlouvat na okolnosti, že máme těžký los a silné soupeře,“ řekl dále na rovinu šumperský kouč.

„Nás zajímá, jak náš tým hraje a pracuje během šedesáti minut, jenže dnes jsme tam měli hrozné herní výkyvy. Neudrželi jsme tempo a výkon celý zápas,“ dodal Lukáš Majer.

Další utkání Chance ligy čeká na šumperské hokejisty již v pondělí 26. září, kdy se představí na ledě Horácké Slavie Třebíč.

Draci Pars Šumperk – HC Dukla Jihlava 1:4 (0:2, 0:1, 1:1)

Branky a nahrávky: 48. Průžek (Kohút, Rutar) – 5. Miškář (Beránek, Šik), 14. Pořízek (Seman, Handl), 26. Handl (Kowalczyk, Miškář), 54. Šik (Bilčík). Rozhodčí: Cabák, Šudoma – Hanzlík, Bezděk. Vyloučení: 4:3. Využití: 0:1. Diváci: 705.

Šumperk: Hamalčík – Eliáš, Drtil, Kadeřávek, Kunst, Rutar, Hrachovský, Dudycha – Jelínek, Bartoš, Žálčík – Průžek, Kohút, Vachutka – Svoboda, Šuhaj, Bernat – Křemen, Čermák, Jouza. Trenér: Lukáš Majer.

Jihlava: Beran – Bilčík, Dvořák, Dundáček, Kočí, Jáchym, Kowalczyk, Haman – Čachotský, Skořepa, Harkabus – Beránek, Miškář, Šik – Cachnín, Juda, Mácha – Handl, Seman, Pořízek. Trenér: Viktor Ujčík.