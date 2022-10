„David Krejčí zatím hraje výtečně. A pak, že se nedá jít z extraligy rovnou do NHL,“ napsal na Twitter Robert Záruba s mrkajícím smajlíkem. „Davidové působili na ledě asi tak jako by pořád mastili prší s Červusem v autobusu na cestě z Tampere do Helsinek,“ dodal respektovaný komentátor.

Krejčího výkony pozorovali pochopitelně i jeho bývalí spoluhráči v Olomouci. Na dopoledním tréninku kohoutů tak jeho vystoupení samozřejmě bylo tématem číslo jedna.

„Jasně, že jsme se o tom s klukama v kabině bavili. Rozebírali jsme jeho akce, které jsme viděli ráno v sestřihu,“ prozradil útočník Mory Jakub Navrátil. „Je to až neuvěřitelné, co Krejča s Pastou spolu dokáží na ledě předvádět. A viděli jsme to nejenom teď, ale i na posledním mistrovství světa,“ má mladý forvard jasno.

„Určitě si budeme jeho sestřihy pouštět v kabině, budeme ho dál sledovat," usmál se Navrátil.

Bude ještě lepší

Trio Pastrňák (1+3), Krejčí (1+2, Zacha (0+1) posbíralo dohromady parádních osm bodů. Nebyl by to ale David Krejčí, kdyby s výkonem při letošní premiéře byl stoprocentně spokojen.

„Druhá třetina pro naši lajnu nebyla z nejlepších. Něco jsme si k tomu řekli a ve třetí třetině jsme zase hráli dobře. Vždycky budete dělat chyby, které soupeř potrestá, tohle je dobrá liga. Ale myslím, že je to o tom, jak poté zareagujete. My jsme to ve třetí třetině zvládli skvěle,“ řekla šestačtyřicítka po utkání novinářům.

David Krejčí ve svých 36 letech okamžitě odpověděl na otázku, zdali pořád na nejlepší ligu světa má. „Vždy je těžké vrátit se z velkého kluziště na malé. Bude ještě lepší, i když už teď podle mě vypadal dobře,“ řekl David Pastrňák. „Ten kluk nemá strop. Zlepšuje se každým rokem,“ vysekl Pastrňákovi na oplátku poklonu Krejčí.

„Bylo to skvělé. Být zase s klukama, na ledě NHL proti nejlepším hráčům světa. Nemohl jsem nějakou dobu takto otestovat svou hru, takže jsem byl natěšený a zároveň trošku nervózní. Ale jsem rád, že jsme to zvládli a získali tři body, což je skvělé,“ hodnotil centr, který ještě v minulé sezoně sbíral kanadské body v dresu Olomouce.

Jak si osobně návrat do NHL užíval? „Někdy mě to baví, jindy moc ne. Když jsem se dvakrát ve druhé třetině musel vracet a soupeř skóroval, to moc zábava nebyla. Ale když jsem měl puk na hokejce a mohl něco vymyslet, bavilo mě to,“ pousmál se Krejčí.

Za Boston mimochodem do utkání s Washingtonem zasáhlo hned šest českých hráčů. To se u jednoho týmu v NHL nestalo dvanáct let. V březnu 2010 za Floridu nastoupili Tomáš Vokoun, Radek Dvořák, Michael Frolík, Kamil Kreps, Rostislav Olesz a Michal Řepík.

Teď tedy novou kapitolu píšou Davidové Krejčí s Pastrňákem, Pavel Zacha, Tomáš Nosek, Jakub Lauko a Jakub Zbořil. Čechů je tedy v Bostonu například stejně jako Kanaďanů.

