„V hokeji to bude v pohodě. Spíš ten život. Manželka a děti neumí česky, to bude trošku složitější, ale nějak to zvládneme,“ přiznává hvězdný hokejista s tím, že zatím se ženou, modelkou Naomi, a dětmi bydlí v rodném Šternberku u rodičů.

„Ale snažíme se nějak najít místo v Olomouci, aby mohla dcera začít chodit do školky a nemuseli jsme každý den dojíždět,“ prozradil Krejčí.

I to je pochopitelně velký skok, navíc, když se k tomu přidá jazyková bariéra. Krejčího rodina má dům v Bostonu, hlavní zázemí však v Jižní Karolíně.

„Tam jezdíme už sedm let vždy v létě, manželka tam má rodinu. Jeli jsme tam hned po sezoně. Nebylo to tak, že balíme kufry z Bostonu a jedeme do Česka. Základnu máme v Jižní Karolíně. Teď jsme sbalili věci na zimu a vyrazili,“ nastínil odchovanec Mory.

V Česku natrvalo?

Do mateřského klubu se David Krejčí vrací (zatím) na jednu sezonu. Nechystá se ale trvalé stěhování domů?

„Děti si časem zvyknou, s manželkou jsme se o tom samozřejmě bavili delší dobu. Jezdívali jsme sem v létě, takže ví, do čeho jde. Na celou sezonu je to trošku něco jiného než jen dva týdny. Ona se sem ale těší, je ráda, že jsme tady. Začne se učit česky, tak uvidíme, jak to všechno dopadne,“ nechává otevřená vrátka.

Definitivní rozhodnutí o příletu do Olomouce padlo po dovolené, kde si dle vlastních slov chtěl Krejčí po sezoně vyčistit hlavu. Končící smlouvu v Bostonu měl v podvědomí.

„Rozhodla rodina,“ má útočník jasno. „Mám tady v plánu dokončit sezonu a uvidíme, co se stane pak.“

Jedna věc byla od začátku jistá. Jestli návrat do Česka, tak jedině do „své“ Olomouce. Nabídky dalších tuzemských klubů s agenty rychle shodili ze stolu.

„Z rodinných důvodů by nemělo cenu být někde v Praze nebo jinde v Evropě. To by prostě nedávalo vůbec smysl. V Olomouci znám stadion, město a pár kluků,“ dodal Krejčí, který se naopak rozloučil třeba s velkým přítelem Davidem Pastrňákem. „Jsme kamarádi napořád, denně v kontaktu,“ uzavřel David Krejčí.