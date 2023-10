Pět zápasů a pět porážek, jeden získaný bod, vysoce pasivní skóre a poslední místo v tabulce východní skupiny 2. ligy. Tak špatný vstup Draků do soutěže asi nikdo nečekal ani v těch nejčernějších snech, bohužel realita je taková.

Draci nestačili ani na Vyškov a ve 2. lize zůstávají nadále poslední. | Foto: Deník/Miroslav Pergl

Loňský účastník Chance ligy se zatím o patro níž extrémně trápí. O víkendu pak neuspěl ani doma proti Vyškovu, se kterým se ve vzájemném souboji potkal vůbec poprvé ve své novodobé historii.

Bezprostředně po další prohře odvolalo vedení šumperského klubu dosavadního trenéra Davida Káňu, za něhož klub bude hledat náhradu. Mužstvo nově zatím povede stávající asistent Tomáš Sedlák.

Po relativně důstojně odehraném středečním utkání doma proti Valašskému Meziříčí lze tentokrát jen opravdu velice těžko hledat na hře Draků nějaká výraznější pozitiva s výjimkou několika světlých momentů během prostředního dějství.

Většinu času měli totiž puk na hokejkách hosté, domácí hořeli v obraně, často chybovali, vázla jim kombinace a koncovka, v klíčových momentech promarnili možnost trestného střílení či přesilovky pět na tři.

Navíc Šumperk prospal začátek, neboť inkasoval hned po 64 vteřinách od úvodního buly a Vyškov tak přetavil v gól hned svou úvodní šanci.

Draci pořádně vystřelili na bránu až v 5. minutě, když v početní výhodě vyrovnal nejproduktivnější šumperský hráč Jakub Horký.

Zbytek úvodní periody však byl z domácí strany jedna velká mizérie a aktivnější protivník stačil do přestávky ještě dvakrát skórovat.

Třetí brance Vyškova pak museli dokonce zatleskat i domácí fanoušci, když hosté bravurně vyšachovali šumperskou obranu a zakončovali do zcela odkryté klece – 1:3.

„Začali jsme hrozně. Nevím, jak je možné, že ve středu přestřílíme Valašské Meziříčí a tady v první třetině jsme snad vystřelili poprvé, až když z toho byl gól. S hráči o tom samozřejmě mluvíme. Snažíme se je navádět, aby to hráli jednoduše a aby především stříleli. To tam ale prostě nebylo,“ hodnotil sobotní nepovedený zápas na klubovém webu asistent Draků Tomáš Sedlák.

„Jak říkám, dnes to byl diametrální rozdíl oproti zápasu s Valmezem, se kterým jsme si podle mě zasloužili vyhrát. Pak ale přijede Vyškov a my to nejsme schopni zopakovat,“ litoval bývalý vynikající obránce.

Ve druhé třetině celek z podhůří Jeseníků sice přidal na tempu, jenže Jihomoravané z rychlého protiútoku odskočili už na tříbrankový rozdíl.

Jen tři sta diváků. Draci neprolomili bobří hráz, mají však první bod

Novou naději do žil vlila Drakům další využitá přesilovka, ve které se pohotově prosadil Ondřej Šišolák a stejný hráč mohl následně dostat Šumperk na dostřel, ale neproměnil trestné střílení.

„Druhá třetina byla z naší strany dobrá, tam chyběl jenom ten gól, kterým bychom mohli soupeře trochu znervóznět. Dokonce si myslím, že ve třetí třetině chvíli jen vyhazovali puky. Nás ale neustále sráží individuální chyby, kterých je bohužel nespočet. Tak to teď prostě je. Musíme pořádně zabrat,“ burcuje do dalších bojů Tomáš Sedlák, jehož celek během závěrečné části vyfasoval další dvě branky ve své síti a utkání se už víceméně pouze dohrávalo v komorní atmosféře zřídka zaplněné ŠKODA arény.

Následující týden čekají šumperské hokejisty dva zápasy na hřištích soupeřů, když nejprve v Krnově vyzvou Opavu a poté zajíždí do Velkého Meziříčí.

Draci Pars Šumperk – Hokej Vyškov 2:6 (1:3, 1:1, 0:2)

Branky a nahrávky: 5. Horký (Polách, Scheuter), 30. Šišolák (Vachutka, Jaroš) – 2. Popelka, 10. Janeček (Tomajko), 16. Popelka (Hefka, Krejčiřík), 27. Popelka (Sebera, Mikulík), 47. Janeček (D. Hohl, Tomajko), 53. Sebera (Žižka, Popelka). Rozhodčí: Maršálek - Viskot, Augusta. Vyloučení: 3:8. Využití: 2:0. Diváci: 439.

Šumperk: Ryšavý – Cibuzar, Kubíček, Netolický, Jaakkola, Rutar, Minařík, P. Hohl – Jaroš, Nilsson, Vachutka – Scheuter, Polách, Horký – Pitkänen, Šišolák, Danielčák – Skopal. Trenér: David Káňa.

Vyškov: Synek – Holemý, Hefka, Studený, Mikulík, D. Hohl, Žižka – Kořenek, Vašíček, Ramert – Janeček, Tomajko, Lekeš – Komínek, Popelka, Lehečka – Krejčiřík, Sebera. Trenér: Michal Konečný.