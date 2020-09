Krutá premiéra. Draci si z Lapače vezou šestku

Po povedeném závěru přípravy přišel tvrdý návrat do reality. Hokejisté Šumperka ve svém prvním utkání po návratu do druhé nejvyšší soutěže padli ve Vsetíně vysoko 0:6. Se silným soupeřem však drželi do 26. minuty krok, pak ale přišly dva slepené direkty, ze kterých už se hosté nedokázali otřepat.

Šumperští hokejisté. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Pergl